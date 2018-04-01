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В центре вниманияХодатайствуйте о возмещении расходов на визу

Дата публикации: Вчера, 20:23 Просмотрено: 84

Ходатайствуйте о возмещении расходов на визу

 

24 апреля в городской канцелярии Нарвы (Петровская площадь, 3, каб.16) представитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) будет принимать заявления от нарвитян, ходатайствующих о компенсации расходов, связанных с получением российских виз. Воспользоваться льготой могут люди, имеющие близких родственников или места захоронений на приграничных российских территориях. Время приема с 10.00 до 15.00.

Ходатайствуйте о возмещении расходов на визу

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