Ходатайствуйте о возмещении расходов на визу

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24 апреля в городской канцелярии Нарвы (Петровская площадь, 3, каб.16) представитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа (IVOL) будет принимать заявления от нарвитян, ходатайствующих о компенсации расходов, связанных с получением российских виз. Воспользоваться льготой могут люди, имеющие близких родственников или места захоронений на приграничных российских территориях. Время приема с 10.00 до 15.00.