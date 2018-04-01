Опубликован ежегодник КаПо

Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 72

В четверг Полиция безопасности Эстонии (КаПо) представила свой ежегодный рапорт. В фокусе - российская политика раскола Эстонии, защита государственной тайны, кибербезопасность, предотвращение международного терроризма и коррупции. В историческом разделе ежегодника рассматривается деятельность КГБ в Эстонии.

Ежегодник КаПо с итогами 2017-го года оформлен в мрачных тонах, но и внутри сборника тоже не весело, сообщает "Актуальная камера".

ERR