Российские телеканалы продолжают распространять ложную информацию

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Ряд российских телеканалов и в прошлом году продолжал проводить деятельность по влиянию, передавая об Эстонии заведомо ложную информацию, говорится в ежегоднике Департамента полиции безопасности. "Российские телеканалы в 2017 году работали в направлении Эстонии с прежним рвением, представляя под маркой репортажей заведомо ложную информацию и неточности. Смакуя заведомую ложь, Эстонию обвиняли в нацизме и ксенофобии, чтобы сформировать или спровоцировать неприязнь между различными сообществами Эстонии“,- говорится в опубликованном 12 апреля ежегоднике Департамента полиции безопасности.

В качестве примера КаПо приводит работу 5 Канала из Петербурга. "Работа в прошлом году неоднократно командировавшегося в Эстонию сотрудника этого канала Анатолия Майорова с очевидностью демонстрирует, как состыкованы между собой российские СМИ и достижение государственных целей",- говорится в ежегоднике КаПо.

КаПо описывает, как съемочная группа Майорова, чтобы избежать пограничного контроля въезжала в Эстонию через Шенгенское пространство и использовала для связи без договора местные разговорные карты. "Смонтированные репортажи передавались в типичном для российской деятельности сообщениями, и с целью очернить Эстонию, Европейский союз и НАТО",- говорится в ежегоднике. Майорову установлен запрет запрет на въезд в Шенгенское пространство сроком на три года.

Ежегодник приводит в пример, как в передачах канала высмеивались как визиты президента Украины Петро Порошенко в Эстонию и Финляндию, так и трактовка истории Балтийскими странами и их претензии к России. "В качестве рассказчиков использовались местные рабочие, превозносившие времена Союза ССР и распространявшие ложные утверждения, такие, как в Эстонии могут получать пенсии только прежние эсэсовцы",- говорится в ежегоднике. КаПо также приводит в пример также работу входящего в один концерн с Каналом 5 телеканала Ren TV.

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