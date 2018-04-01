«Чувствую себя гораздо энергичнее и как будто моложе»

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Результат лечебных процедур Вярска наступает за пять дней и продолжается до полугода

ОСОБЕННОЕ МЕСТО: кроме чистой природы и тишины курорт Вярска славится уникальными лечебными процедурами с природной минеральной водой и пресноводной грязью. Грете Рыьм/архив санатория Вярска

Отсутствие активности, однообразная пища и плохой сон сопутствуют состоянию, которое можно описать как недостаток энергии. Пора подзарядиться с помощью самой эффективной лечебной путёвки «Вярска премиум», чтобы почувствовать себя с приходом лета новым человеком.

«Вярска премиум» — это как программа зарядки батареек, с помощью который вы заново откроете энергетические каналы и обретёте новую силу. Ежедневно три мощных лечебных процедуры, а также занятия в группе и неограниченное пользование водным центром. Это предложения для человека, который хочет получить от жизни максимум. Более длинный день и всё выше поднимающееся солнце являются знаками природы, что самое время восстановить активность.

Отдых среди чистой природы залива Вярска, вдали от городского шума — это значит, что самым громким звуком на улице может оказаться весеннее пение птиц. Многообразное домашнее питание в обновлённом ресторане Лахе избавит вас от ежедневных забот. Вы сможете сконцентрироваться на главном - на восстановлении своих сил с помощью лучших процедур, которые будут назначены в ходе индивидуальной консультации.

На выбор и уникальные жемчужные ванны с природной минеральной водой, пресноводная лечебная грязь и настоящий лечебный массаж. Наши массажисты найдут напряжённые точки и восстановят поток жизненной энергии.

Человек, который дружит с собой, заслуживает лучшего. Предложение «Вярска премиум»—это максимальный заряд энергии всего за пять дней. Результаты процедур курорта Вярска доказаны научно и длятся до шести месяцев.

БРОНИРУЙТЕ самую эффективную лечебную путёвку «Вярска премиум» в апреле и мае по скидочной пене за 320€. чтобы получить максимум от наступающего лета, по телефону 7993901 или электронной почте info@spavarska.ee. В цену входят размещение в двухместном номере, трёхразовое питание, все необходимые процедуры и неограниченное пользование водным центром. Если вы желаете больше узнать об уникальных процедурах курорта Вярска, можете попросить бесплатно выслать журнал «Отдых на источниках жизни».

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