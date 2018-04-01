Дарья Саар, главный редактор ETV+, уйдёт со своего поста

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Во вторник, 10 апреля, правление ERR сообщило, что возглавившая в 2015 году первый русскоязычный эстонский телеканал ETV+ Дарья Саар покидает свою должность 25 мая. Независимый в структуре Эстонского национального телерадиовещания (ERR) русскоязычный телеканал ETV+ в дальнейшем планируется интегрировать в эстонские редакции, рассказала в интервью "Актуальной камере" покидающая в конце мая свою должность главред ETV+ Дарья Саар.

На фото: Дарья Саар

Главред уходит по обоюдному соглашению c руководством ERR и её обязанности будет временно исполнять член правления ERR Урмас Ору. Нового главреда в ближайшее время искать не планируется, сообщил Ору ранее в интервью "Актуальной камере".

ERR