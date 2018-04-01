Кошкам из пос. Тойла нужна помощь!

Дата публикации: Сегодня, 11:57 Просмотрено: 56

В 2-х км от посёлка Тойла, в дачном товариществе живёт кошачья семья - 5 замечательных здоровых котов и 5 кошек. Они гладкие, блестящие, откормленные. Им есть где спать. В морозы ездим кормить каждый день - 18 км туда и 18 обратно.



Кошек, из которых только одна социализирована, надо стерилизовать. После этого мы готовы снова взять их обратно. Но перед стерилизацией кошек надо отловить и после операции по возможности найти передержку. Именно отлов и передержка - самые серьёзные проблемы. Мы готовы оплатить часть суммы на стерилизацию и транспорт.

Стерилизовать кошек необходимо, т.к. они уже отгуляли этой весной, и будут ждать потомство.

NB!!! Среди котиков есть 2 социализированных красивых пацанчика - 7-8-месячный Черныш и 1,5 годовалый белый и полосками Васенька. Они так хотят иметь свой дом! Если найдётся любящий хозяин, я гарантирую оплату кастрации этих котиков.

Кто готов помочь материально или иным способом в акции отлова и передержки кошечек, прошу сообщить об этом. Средства, необходимые для проведения акции прошу отправлять на р/с EE122200221016151887, Svetlana Loginova, с пометкой "Toila koshki".

Светлана Логинова

+372 55541642

Финансовый отчёт гарантирую.