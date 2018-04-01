«Гоголь» снова зовет в кино!

Дата публикации: Вчера, 20:51 Просмотрено: 189

Только что в прокат вышла вторая часть кинотрилогии «Гоголь» — «Гоголь. Вий». Зрелищный детективный фильм, пропитанный загадками и мистикой, на премьере в Москве, в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате, оценили российские знаменитости — Елена Летучая, Анна Седокова, Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко, Алиса Хазанова, Олеся Судзиловская, Кирилл Плетнев, Ольга Сутулова, Сергей Бурунов, Наталья Бочкарева и многие другие. А также московский корреспондент еженедельника «Виру Проспект». Вердикт наш таков — к просмотру рекомендуем!

И особенно полезно, как считают создатели киношного «Гоголя», его будет посмотреть молодежи — старшеклассникам и студентам, в головы которых русская классика обычно натужно вдалбливается на уроках литературы. Но так ли скучны великие писатели, с творчеством которых должен быть знаком любой образованный человек? Вовсе нет! — посчитали те, кто взялся за экранизацию «Гоголя». А кроме того, подали его биографию и его произведения завораживающе, красиво и вкусно. Вот и получилось настоящее новаторское кино со спецэффектами, полностью отвечающими мировому киноуровню. Помимо этого в нем — и мистика, и приключения, и драма, и детективная составляющая. А еще — яркие герои, красивые пейзажи, потрясающие трюки.

Диканьковский лекарь Леопольд Бомгарт — Ян Цапник.

У «Гоголя», экранизированного по мотивам произведений самого Николая Васильевича, четыре первоклассных кинопродюсера: Артур Джанибекян, Александр Цекало, Валерий Федорович, Евгений Никишов (производство кинокомпании «СРЕДА»). Режиссером стал Егор Баранов, сценарий написали Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

Маленькая, но уже очень известная актриса Марта Тимофеева играет в «Гоголе» Василину — дочку кузнеца Вакулы.

Если в первой части трилогии «Гоголь» — «Гоголь. Начало» — обитатели деревни Диканьки впервые встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга (Александр Петров), который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира, и вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Петровичем Гуро (Олег Меньшиков), приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек, где и встречает свою любовь, и бросает вызов темному всаднику, который расправляется с диканьковскими девушками; то во второй части, «Гоголь. Вий», борьба писаря Николая Гоголя со всадником — в самом разгаре. А помогают нашему герою местный полицейский, деревенский доктор, суеверный кузнец Вакула и странствующий философ-экзорцист. Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. А еще неожиданно для себя Гоголь понимает, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения...

Странствующий философ-экзорцист Хома Брут (Алексей Вертков) поможет Николаю Гоголю в схватке с Вием.

Кроме названных актеров в фильме также сыграли Евгений Стычкин, Ян Цапник, Юлия Франц, Артем Ткаченко, Сергей Бадюк, Марта Тимофеева.

Планируется, что третья и заключительная часть кинофильма «Гоголь» появится на большом экране 30 августа. А после завершения кинопроката, «Гоголя» — уже в виде телевизионного сериала (восемь серий) — покажет российский канал ТВ-3.

Деревенский полицейский Александр Христофорович Бинх — Евгений Стычкин.

- Нам интересно искать свежий язык общения со зрителем, — поясняет Валерий Федорович, — потому мы решились на такой эксперимент: выпустили в кинопрокат сериал, разбив его на три полноценных фильма. К тому же в «Гоголе» удалось наполнить интересную историю зрелищными «аттракционами» и добиться того, чтобы этот проект соответствовал самым высоким требованиям кинопроката.

В словах продюсера сомневаться не приходится, мало того, что первая часть фильма «Гоголь» («Гоголь. Начало») прошла в кинотеатрах с большим успехом, так еще проектом целиком заинтересовались кинопрокатчики из разных стран. Потому очень вероятно, показ в кинотеатрах и по телевизионным каналам «Гоголя» будет осуществлен далеко за пределами России. Ну а пока у вас есть возможность пойти в зрительный зал и самим оценить вторую часть этого грандиозного кинопроекта. Фильм «Гоголь. Вий» ждет вас!

Наталья Колобова, Москва

Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТВ-3