Первыми, кого Советы репрессировали, были эстонские русские

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По инициативе объединения «Открытая Республика», в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года прошел молодёжный семинар о политике памяти, в котором приняла участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади были зажжены свечи в память о жертвах депортаций.

25 марта на Ратушной площади зажгли свечи в память о жертвах депортации 1949 года.

«Все депортации и другие репрессии, которые произошли в сталинские времена, случились не только с эстонцами, но и с русскими. В Нарве были две очень хорошие русские школы, в которых преподавали профессора из Петербурга. В течение двух недель все эти люди исчезли. Так что первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские. И эта история ещё не рассказана», - заявила Имби Паю.

Целью семинара, прошедшего в Нарвском колледже, было обсуждение того, что из себя представляет политика памяти, а также того, как сегодня преподаётся история в школе и как затрагивать чувствительные события новейшей истории, чтобы это способствовало объединению, а не раскалыванию общества.

«Сталинские репрессии - это преступление против человечности, совершённое большевиками. Мы должны затрагивать эти темы, чтобы быть чуткими по отношению к своим родителям, своим предкам. И чувство эмпатии нам необходимо для того, чтобы жить сегодня здесь без чувства вины, а с любовью к тем жертвам. Были и эстонцы, которые считались конформистами и коллаборационистами. Они приняли эту систему потому, что получили что-то взамен: власть, деньги, или что-то ещё. Это не было только «делом» эстонцев и русских, это была политическая и идеологическая система, неотъемлемой частью которой являлся террор», - добавила Паю.

Семинар проходил в рамках проекта «Единство общества через участие молодёжи в политике», который поддерживает молодёжное агентство фонда Archimedes из средств программы Европейской Комиссии Erasmus+. В подготовке мероприятия в Нарве приняли участие также Институт по правам человека и Эстонский Институт Памяти.

По информации Молодёжного объединения «Открытая Республика»