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В центре вниманияМэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024

Дата публикации: Сегодня, 11:24 Просмотрено: 98

5 апреля в Таллиннском центре Vaba lava Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве в подготовке заявки на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024. Свои подписи под текстом договора поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм.

Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024

В дискуссии "скрестили шпаги" (слева направо) - мэр Тарту Урмас Клаас, мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм. Дискуссию вела Марис Хеллранди. Фото: Триин Саген

После подписания договора в поп-ап (pop-up) баре Tallinn Music Week (Pärnu mnt 6) состоялась открытая дискуссия "Дебаты мэров: Культурная столица Европы 2024, кто и почему?", в которой приняли участие Тармо Таммисте, Марко Торм (Раквере) и мэр Тарту Урмас Клаас. Главы городов обсудили планы и идеи городов-кандидатов и провели дискуссию на тему того, кто из кандидатов больше заслуживает титула Культурной столицы. Прямой эфир с дебатов обеспечивал портал Postimees.

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Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024 Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024

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