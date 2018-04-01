Мэры трёх городов обсудили тему Культурной столицы Европы 2024

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5 апреля в Таллиннском центре Vaba lava Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве в подготовке заявки на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024. Свои подписи под текстом договора поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм.

В дискуссии "скрестили шпаги" (слева направо) - мэр Тарту Урмас Клаас, мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм. Дискуссию вела Марис Хеллранди. Фото: Триин Саген

После подписания договора в поп-ап (pop-up) баре Tallinn Music Week (Pärnu mnt 6) состоялась открытая дискуссия "Дебаты мэров: Культурная столица Европы 2024, кто и почему?", в которой приняли участие Тармо Таммисте, Марко Торм (Раквере) и мэр Тарту Урмас Клаас. Главы городов обсудили планы и идеи городов-кандидатов и провели дискуссию на тему того, кто из кандидатов больше заслуживает титула Культурной столицы. Прямой эфир с дебатов обеспечивал портал Postimees.

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