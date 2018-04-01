Привлекательный каменный шпон придаст помещениям близкий к природному вид

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Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промыш­ленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посе­тить салоны AS MASS.

Натуральный каменный шпон является тонким и легким новым материалом, который идеаль­но подходит не только на кухню и в ванную комнату, но и в другие помещения.

Если Вы цените натуральную красоту природ­ного камня и интерьер с нсустарсвающим сти­лем, то каменный шпон будет идеальным выбо­ром! Шпон является прочным, но в то же время легким и тонким материалом, толщина слоя всего 0.5-2мм. Одним из самых больших преимуществ перед натуральным камнем явля­ется то, что шпон изгибается и это позволяет использовать этот материал там, где нату­ральный камень невозможно использовать или это не целесообразно.

Различные возможности использования

Фанера, МДФ, ДСП, кирпич, круглые столбы — каменный шпон идеально подходит для отдел­ки этих поверхностей. Очень модно использо­вать каменный шпон в отделке кухонной мебе­ли или установить каменный шпон как эле­мент дизайна на стену. Такое решение дает визуальный эффект использования натураль­ного камня — мощно, величественно и в то же время естественно.

Преимущества натурального шпона

Благодаря новым технологиям в производстве материалов каменный шпон подходит к использованию как для внутреннего, так и для внешнего использования. Самым же важным фактором является гораздо более низкая цена по сравнению с натуральным камнем. Легкий вес и гибкость делают монтаж простым и дешевым. Используя каменный шпон можно создавать интересные дизайнерские решения — вырезайте любые формы, используйте раз­ные цвета. Выбор цветов широк и их можно компоновать в одно решение.

Пригласите природу в дом при помощи каменного шпона. AS MASS предлагает широ­кий выбор каменного шпона — найдется как рельефный, так и гладкий однотонный шпон и все это по лучшей цене на рынке. Мы сотруд­ничаем со многими эстонскими дизайнерами и производителями мебели. Если вы сами не в силах справиться с установкой или желаете эксклюзивную мебель, мы поможем Вам найти лучшего производителя.