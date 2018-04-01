Больничная касса информирует

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Дата публикации: Сегодня, 07:50 Просмотрено: 61
Начиная с 2 апреля этого года изменился режим работы бюро обслуживания клиентов Больничной кассы Бюро обслуживания клиентов в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви будут работать в едином режиме:
Бюро обслуживания клиентов Больничной кассы:
Таллинн, Ластекоду 48, 10144
Тарту, Пыллу 1a, 50303
Пярну, Лай 14, 80010
Йыхви, Ноорусе 5, 41597.
Время работы:
понедельник: 8.30-18.00
вторник, среда, четверг: 8.30–16.30
пятница: 8.30 – 13.00.
Также изменилось время работы справочной службы инфотелефона Больничной кассы (+372) 669 6630. На звонки специалисты
Кассы отвечают по следующему графику:
понедельник: 8.30-18.00
вторник, среда, четверг: 8.30–16.30
пятница: 8.30 – 14.00.
Ранее обслуживание клиентов Больничной кассы в разных регионах проводилось в разное время. Целью такого обновления является лучшее обслуживание клиентов при помощи введения единого режима работы для всех бюро обслуживания клиентов.
См. больше на: https://www.haigekassa.ee/ru
По информации Больничной кассы