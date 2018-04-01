Больничная касса информирует

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Начиная с 2 апреля этого года изменился режим работы бюро обслуживания клиентов Больничной кассы Бюро обслуживания клиентов в Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви будут работать в едином режиме:

Бюро обслуживания клиентов Больничной кассы:

Таллинн, Ластекоду 48, 10144

Тарту, Пыллу 1a, 50303

Пярну, Лай 14, 80010

Йыхви, Ноорусе 5, 41597.

Время работы:

понедельник: 8.30-18.00

вторник, среда, четверг: 8.30–16.30

пятница: 8.30 – 13.00.

Также изменилось время работы справочной службы инфотелефона Больничной кассы (+372) 669 6630. На звонки специалисты

Кассы отвечают по следующему графику:

понедельник: 8.30-18.00

вторник, среда, четверг: 8.30–16.30

пятница: 8.30 – 14.00.

Ранее обслуживание клиентов Больничной кассы в разных регионах проводилось в разное время. Целью такого обновления является лучшее обслуживание клиентов при помощи введения единого режима работы для всех бюро обслуживания клиентов.

См. больше на: https://www.haigekassa.ee/ru

По информации Больничной кассы