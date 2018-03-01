Приятный воздух во внутренних помещениях

Вам словоПриятный воздух во внутренних помещениях
Дата публикации: Вчера, 23:37 Просмотрено: 32
При разработке настенного регулятора Chiller Vari PRO и устройств конвекторов, создающих комфортный климат, учитывались ожидания и потребности различных групп потребителей. Простой в обращении и современный Vari PRO управляет различными конвекторами из семейства оборудования Chiller Vari используя широкий спектр их новейших технических возможностей.
Оборудование может использоваться как в гостиницах, офисах и многоквартирных жилых домах, так и в частных домах - везде, где приоритетом являются энергоэффективность и отсутствие шума внутри помещений.
• Новейшая ЕС-технология вентиляторов обеспечивает значительную экономию энергии.
• Приятный внутренний климат без сквозняков внутри помещений.
• Скорость вращения/шум вентилятора всегда минимальный, исходя из обстоятельств.
• Отличная совместимость с используемыми грунтовыми тепловыми насосами.
• Длинный интервал работы фильтров между их очистками.
Дополнительная информация:
Айн Куус,
руководитель Эстонского отделения Chiller Оу
GSM 50 62 986 ain.kuus@chiller.fi