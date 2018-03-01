Приятный воздух во внутренних помещениях

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При разработке настенного регулятора Chiller Vari PRO и устройств конвекторов, создающих комфортный климат, учитывались ожидания и потребности различных групп потребителей. Простой в обращении и современный Vari PRO управляет различными конвекторами из семейства оборудования Chiller Vari используя широкий спектр их новейших технических возможностей.

Оборудование может использоваться как в гостиницах, офисах и многоквартирных жилых домах, так и в частных домах - везде, где приоритетом являются энергоэффективность и отсутствие шума внутри помещений.

• Новейшая ЕС-технология вентиляторов обеспечивает значительную экономию энергии.

• Приятный внутренний климат без сквозняков внутри помещений.

• Скорость вращения/шум вентилятора всегда минимальный, исходя из обстоятельств.

• Отличная совместимость с используемыми грунтовыми тепловыми насосами.

• Длинный интервал работы фильтров между их очистками.

Дополнительная информация:

Айн Куус,

руководитель Эстонского отделения Chiller Оу

GSM 50 62 986 ain.kuus@chiller.fi