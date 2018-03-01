Делегация "Русской школы Эстонии" приняла участие в молодёжном семинаре в Польше

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С 24 по 29 марта 2018 в г. Ополе в Польше прошёл молодежный Пасхальный семинар, организованный молодёжной организацией Союза европейских национальных меньшинств (YEN - The Youth of European nationalities) и посвященный проблемам национальных меньшинств в странах Европы.

В семинаре приняли участие представители молодёжного крыла НКО «Русская школа Эстонии» - Юлия Соммер, Вероника Орумаа и Вероника Нымберг. Юлия Соммер и Вероника Орумаа одновременно представляли Молодежную организацию Объединённой Левой партии Эстонии.

На открытии семинара участников приветствовали представители Лиги молодёжи немецкого меньшинства в Польше и Совета организации YEN. Выступил с речью Бернард Гайда (активист немецкого меньшинства в Республике Польша) и вице-президент организации FUEN Бернхард Зиш. Следует с благодарностью отметить качественную организационную работу всех инструкторов, которые сумели в первый же день перезнакомить всех участников.

В ходе этого семинара основное внимание было сосредоточено на подготовке нового поколения лидеров — посланников национальных меньшинств, а также на создании коммуникационной общеевропейской сети меньшинств, осознающих себя как отдельные культурно-языковые организмы в иноязычной доминантной среде. Были созданы рабочие группы, которые собирались для семинаров и обучения, но главное — для знакомства друг с другом и обмена опыта успешными практиками сохранения национальной идентичности. Обмен опытом был продуктивным и интересным.

Европа неоднородна, неоднородны и населяющие ее народы. Некоторые народы получают существенно меньше возможностей практиковать свои язык и культуру, чем так называемые титульные или господствующие народы. Всем собравшимся на Пасхальный семинар было ясно, что это дискриминационное положение следует исправлять, а для этого национальным меньшинствам надо объединять свои усилия.

По информации НКО "Русская школа Эстонии"