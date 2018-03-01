117 инвалидов в Нарве могут улучшить условия своего проживания

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До 15 мая люди с недостатками движения могут заявить о желании переоборудовать свое жильё за счёт государства и местного самоуправления.

Программа приспособления жилых помещений для людей с недостатками в здоровье финансируется из Европейского фонда регионального развития и бюджета местного самоуправления. Иллюстративное фото

Цель новой государственной программы - поддержать работы по переоборудованию, которые будут способствовать улучшению возможностей для передвижения людей с недостатками движения, выполнения гигиенических процедур, а также выходу за пределы жилья. Пилотный проект был опробован в Таллинне и, по словам и.о. директора Департамента социальной помощи Нарвы Татьяны Пацановской, получил неплохие отклики от людей, в нем участвовавших.

Программа приспособления жилых помещений для людей с недостатками в здоровье финансируется из Европейского фонда регионального развития и бюджета местного самоуправления. В случае превышения предельно установленных норм оплаты работ (а для каждого вида работ Министерство финансов просчитало и уже определило максимальную стоимость в рамках программы) может быть применён принцип самофинансирования со стороны человека, нуждающегося в перестройке своего жилья.

Компенсации будут подлежать следующие расходы: составление строительного проекта и прочей сопутствующей этому документации, выполнение строительных работ, надзор собственника, приобретение строительных материалов, стационарной мебели и необходимого инвентаря.

До 590 601 евро в этом году

- Размер пособия и предельное количество приспособлений на каждое местное самоуправление рассчитывается, исходя из количества проживающих там людей с недостатками в здоровье. По Нарве в туре ходатайств на 2018 год планируется максимально переоборудовать помещения для 117 человек на общую сумму до 590 601 евро. Всего Программа рассчитана на период 2018-2023 годов, - рассказала журналистам Татьяна Пацановская на инфочасе в горуправе.

По её словам, в Нарве уже есть несколько заявителей, которые в настоящий момент начали заниматься сбором необходимых документов. Решение о запуске Программы было принято Министерством финансов в марте, поэтому соответствующий нарвский Порядок планируется принять на очередном заседании Нарвского городского собрания 4 апреля.

Как принять участие в Программе?

Для начала необходимо обратиться в нарвский Департамент социальной помощи и заявить о желании принять участие в Программе. Это может сделать как сам человек, так и его близкие или соседи, председатели КТ. После этого специалист Департамента социальной помощи посетит дом ходатайствующего для того, чтобы оценить потребность в помощи и необходимость участия в Программе. Затем человек с недостатком в здоровье или его опекун должен написать заявление и представить документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (нахождение квартиры в собственности, арендный договор и пр.). Планируется, что ходатайствующий даст обязательство прожить в переделанной квартире не менее пяти лет.

Далее самому ходатаю (или его опекуну) необходимо предоставить в департамент ценовое предложение от фирмы, которая будет осуществлять работы по приспособлению, и прочие необходимые документы.

Все заявления этого года должны быть поданы не позднее 15 мая, после этого специальная комиссия, состоящая из социальных работников и специалистов по строительству, рассмотрит документы и составит список людей для подачи общего ходатайства от города в Министерство финансов (не позднее 15 июня). Если человек попал в список, начинается работа с каждым ходатайствующим: между ним, фирмой и Департаментом социальной помощи составляется договор. Департамент социальной помощи оплачивает работы, предусмотренные договором.

Наша справка:

Работы, которые можно произвести в рамках программы:

Установка подъёмника-платформы.

Установка потолочного подъёмника.

Установка дверной автоматики.

Установка пандуса.

Приспособления дверных проёмов.

Работы по установке дверного порога.

Приспособления ванной комнаты.

Приспособления туалетной комнаты.

При необходимости оплачивается также составление строительного проекта и прочей сопутствующей этому документации, надзор собственника.

Если приспособление осуществляется для взрослого, необходимо обращаться в отдел попечения (Линда 4, 3 этаж, 307 кабинет, приёмное время: понедельник–среда 9.00-12.00, 13.00-16.00), если для ребёнка - в отдел защиты детства (Линда 4, 4 этаж, 415 кабинет, приёмное время: понедельник–среда 9.00-12.00, 13.00-16.00).

Софья Боборенко