Клиентам Versobank требуются счета в других банках

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Клиент находящегося в процессе ликвидации Versobank должны иметь расчетный счет в каком-либо другом банке, поскольку после закрытия банковских счетов 26 марта в Versobank больше не могут поступать никакие платежи. Гарантийный фонд возмещает сумму в размере до 100 000 евро, находившуюся на счету в момент его закрытия.

Клиенты Versobank, являющиеся пенсионерами или получающие какие-либо пособия, для получения пенсий или пособий, выплачиваемых 5 апреля, должны представить в Департамент социального страхования заявления о том, что они желают в дальнейшем получать деньги на счет в другом банке. Если у пенсионера другого счета нет, его необходимо открыть в одном из коммерческих банков Эстонии. С 5 апреля вклады пенсионеров и других клиентов подлежат возмещению в размере до 100 000 евро.

Ликвидаторы отправят касающееся возмещения вкладов сообщения всем клиентам Versobank, чьи адреса электронной почты указаны среди банковских данных. Инструкции будут также опубликованы в СМИ. Официальную информацию о ликвидационном производстве можно найти на сайте Versobank: www.versobank.com.

«С сегодняшнего дня все клиенты находящегося в ликвидации Versobank могут проверить баланс своих вкладов в интернет-банке Versobank по адресу www.versobank.com. Для получения возмещения от Гарантийного фонда необходимо заполнить заявление, которое с сегодняшнего дня также можно найти в интернет-банке Versobank», - сказал ликвидатор Versobank, присяжный аудитор KPMG Baltics OÜ Ээро Кауп.

В работе сайта Versobank.com в четверг возникли перебои, мешающие проверять баланс на счетах, но их устранением активно занимаются специалисты.

Если у клиента отсутствует доступ к интернет-банку Versobank, с 29 марта 2018 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по адресу Халливанамехе, 4, 11317 в Таллинне открыт пункт обслуживания Versobank. Для получения дополнительной информации следует обращаться к ликвидатору (телефон 5679 8500 (по рабочим дням с 09:00 до 17:00); электронная почта versobank@kpmg.ee).

Согласно постановлению Харьюского уездного суда, ликвидаторами Versobank являются присяжный аудитор Ээро Кауп (партнер KPMG Baltics OÜ), внутренний аудитор Вильяр Алнек (руководитель услугами внутреннего аудита KPMG Baltics OÜ) и присяжный адвокат Ксения Кравченко (адвокатское бюро KPMG Law OÜ). При назначении ликвидаторов, Финансовая инспекция принимала во внимание их незаинтересованность, квалификацию и способность организовать ликвидацию кредитного учреждения, что, по своей природе, сложная задача, требующая экспертных знаний в нескольких сферах деятельности.

Ликвидаторы приступили к выполнению своих заданий и знакомятся с бухгалтерскими данными банка. Ликвидаторы тесно сотрудничают с Гарантийным фондом, чтобы фонд смог начать с 5 апреля выплачивать частным и бизнес-клиентам Versobank возмещения по вкладам в размере до 100 000 евро. Кауп добавил, что по закону процесс ликвидации кредитного учреждения длится, как минимум, шесть месяцев, и ликвидаторы рассчитывают, что сотрудничество со всеми сторонами пойдет гладко.

В интересах беспрепятственного осуществления ликвидации Versobank AS Гарантийный фонд принял решение начиная с 5 апреля 2018 года начать возмещение вкладов и инвестиций в установленных законом предельных рамках – до 100 000 евро на вкладчика и до 20 000 евро на клиента инвестиционной услуги. Вклады нерезидентов также гарантированы и подлежат возмещению на установленных законом условиях и в предусмотренном законом порядке.

Точный размер подлежащей возмещению суммы клиентам и Гарантийному фонду сообщит ликвидатор Versobank AS, который обязан в течение двух рабочих дней обеспечить каждому вкладчику возможность ознакомиться с бухгалтерской информацией в отношении своего вклада и получить информацию о балансе вклада.

Вклады, не подлежащие возмещению со стороны Гарантийного фонда, перечислены в статье 30 Закона о гарантийном фонде. Например, к ним относятся вклады, размещенные Эстонской Республикой или иностранным государством либо связанными с ними учреждениями, кредитными учреждениями, страховщиками, управляющими фондами и прочими финансовыми учреждениями. Требования, которые не возмещает Гарантийный фонд, рассматриваются в ходе общего ликвидационного производства. Гарантийный фонд не возмещает вклады, конфискованные на основании судебного решения, устанавливающего вину лица в отмывании денег или финансировании терроризма. Если доступ к вкладу ограничен на основании предписания Бюро данных об отмывании денег или если вклад арестован в рамках уголовного производства по делу об отмывании денег или финансировании терроризма, возмещение вклада приостанавливается вплоть до признания предписания недействительными или до вступления в силу судебного решения. Ликвидаторы сообщают о сборе, рассмотрении и удовлетворении требований согласно положениям закона.

Согласно Закону о кредитных учреждениях, ликвидаторы обязаны осуществить полную инвентаризацию всего имущества кредитного учреждения по состоянию на день вступления в силу решения о его прекращении, как минимум в двух газетах общегосударственного распространения дважды с интервалом в две недели опубликовать сообщение о ликвидации кредитного учреждения, а также письменно уведомить о ликвидации всех кредиторов, о которых имеются сведения, сообщив также, через какое кредитное учреждение производится выплата сумм по требованиям. Также ликвидаторы обязаны потребовать от всех кредиторов, о которых имеются сведения, представления подтверждения сальдо их денежных требований в двухмесячный срок со дня опубликования в газете первого извещения о ликвидации.

Ээро Кауп,

присяжный аудитор KPMG Baltics OÜ