Феноменальный успех книги «Наша Эстония» от Maxima

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К 100-летию Эстонской Республики сеть магазинов Maxima выпустила в продажу книгу ”Наша Эстония”, на эстонском и русском языках, в также запустила кампанию по выдаче наклеек для книги за покупки.

Книга настолько пришлась по душе эстоноземельцам, что многие стали интересоваться, почему магазин выпустил такой маленький тираж.

Видимо, внутри каждого человека, вне зависимости от возраста, живет коллекционер, что и показала данная кампания. Люди всерьез занялись сбором наклеек для книги, которую написала писательница Эпп Петроне, менялись ими, общались — словом, подарок Maxima к юбилею республики удался.

Тираж полностью раскуплен

Книга на сегодня уже раскуплена, и для опоздавших пришла плохая новость - новые экземпляры печататься не будут. Общий тираж книги на двух языках вместе с дополнительным тиражом в 33 раза превысил обычный тираж в 1000 книг для детских изданий. Первый тираж составил 26 000 книг, а дополнительный — 7000, так что общий тираж книги достиг 33 000.

Коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен сказала, что никто не мог предсказать такого успеха: ”Для нас стало фантастическим откликом то, каким образом наша книга объединила людей и способствовала массовому воодушевлению. Это также придает вдохновения для будущих проектов, благодаря которым мы могли бы таким же образом объединять семьи для совместных занятий”.

Наклейки как «валюта», а книга - на аукцион!

Как отмечает Мустонен, собираемые для книги наклейки превратились в «валюту». ”По всей вероятности, обмен наклейками по курсу один к одному продлится в социальных сетях и после окончания кампании. Были замечены и случаи обмена наклеек на какие-то товары”, — рассказала коммерческий директор.

К примеру, 22 марта на сайте аукционов оsta.ee торги на книгу на эстонском начинались с 29 евро, а на заполненную с наклейками - с 37 евро. Книга на русском языке была с начальной ставкой в 13 евро. А ведь в магазинах книга стоила 3,99 евро! Кстати, наклейки тоже можно приобрести за несколько десятков центов.

На портале объявлений о купле-продаже оkidoki за книгу просят дороже, зато не надо участвовать в аукционе - целых 50 евро за издание на эстонском. Экземпляров на русском в продаже нет, зато есть объявления о ее поиске, а также о предложении обмена наклейками.