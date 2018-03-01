В гражданстве ЭР отказывают совершившим преступления

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Правительство в четверг на своем заседании обсудит предложение министра внутренних дел Андреса Анвельта отказать в предоставлении эстонского гражданства троим лицам, ранее наказанным за преступления и проступки. Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что один из ходатайствующих был пять раз наказан за умышленные преступления, а также совершил в общей сложности 16 правонарушений. Наказания его не погашены.

Паспорт ЭР (иллюстративное фото)

Второму ходатаю правительство откажет в гражданстве в связи с тем, что он совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы на срок более одного года. Наказание его также не погашено.

Третьему лицу правительство не предоставит эстонское гражданство в связи с тем, что оно было неоднократно привлечено к уголовной ответственности за умышленные преступления. Наказания его на данный момент погашены. Министр внутренних дел предлагает правительству не предоставлять третьему ходатаю гражданство в связи с тем, что с момента погашения наказания прошло слишком мало времени.

BNS