Сертификаты ID-карт можно обновить до позднего вечера этой субботы

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ID-карты и карты вида на жительство с приостановленными сертификатами все еще можно обновить до позднего вечера этой субботы, 31 марта. С 1 апреля необновленные сертификаты признаются недействительными. Для электронного использования ID-карты надо будет подавать ходатайство о получении новой карты и платить госпошлину.

На сегодняшний день обновлены сертификаты 471 000 карт, из них сертификаты 339 000 карт были обновлены дистанционно и 132 000 – в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Среди необновленных карт – 35 000 карт, которыми пользовались электронно по крайней мере один раз. Всего еще не было обновлено 270 000 карт.

«Вероятно, что большая часть этих карт принадлежит несовершеннолетним либо пожилым людям, которые не пользуются электронным услугами либо не подписывают документы дигитально. Но если ребенку исполнится в то время, пока действует данная карта, 16-18 лет, то разумно все же обновить сертификаты. Иначе в случае, если появится необходимость воспользоваться картой электронно, придется ходатайствовать о новой карте», – сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

«Если человек все же желает воспользоваться картой электронно, а сертификаты до сих пор еще не были обновлены, то быстрее и удобнее всего сертификаты можно обновить дистанционно, это можно сделать до позднего вечера 31 марта. Если нет возможности обновить сертификаты дистанционно, то это сертификаты можно обновить в наших бюро обслуживания до вечера четверга, 29 марта. В эту пятницу, 30 марта, все бюро обслуживания будут закрыты по случаю государственного праздника», – говорит главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

Сертификаты не нужно обновлять тем людям, которые никогда не используют PIN-коды своей ID-карты и карты вида на жительство. ID-карта и карта вида на жительство действует в качестве удостоверяющего личность документа до указанного на карте числе. Также карта действует для получения лекарств по дигирецепту, пересечения границы и в качестве карты клиента.

Сертификаты нуждаются в обновлении, если ваша ID-карта выдана после 16 октября 2014 года или ваша карта на жительство выдана после 17 декабря 2014 года.В картах, которые выдаются с 26 октября 2017 года, действуют новые сертификаты с новым программным обеспечением, такие карты обновлять не надо. Также не нуждаются в повторном обновлении сертификаты карт, которые уже были обновлены после 24 октября 2017 года.

Хелен Ульдрих,

руководитель по коммуникациям Департамента государственной инфосистемы