Нарве состоялась встреча с активом Объединённой Левой партии Эстонии

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В ходе развития региональных отделений Объединённой Левой партии Эстонии (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei), 25 марта в Нарве состоялась встреча с активом ОЛПЭ. Руководителем нарвского отделения был избран Станислав Пупкевич.

Обсуждались темы касательно партийных мероприятий, конференции в Таллине 14-15 апреля при поддержке Европейских Левых. А также выборов 2019 года и предстоящего конгресса ОЛПЭ в 2018 году.

Были поставлены задачи по формированию нарвской группы поддержки, целью которой является продвижение идей партии на разных уровнях интересов нарвитян: людей труда, молодежи и пенсионеров.

Valev Kald

juhatuse esimees

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei