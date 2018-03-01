Нарве состоялась встреча с активом Объединённой Левой партии Эстонии

Вам словоНарве состоялась встреча с активом Объединённой Левой партии Эстонии
Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 66
В ходе развития региональных отделений Объединённой Левой партии Эстонии (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei), 25 марта в Нарве состоялась встреча с активом ОЛПЭ. Руководителем нарвского отделения был избран Станислав Пупкевич.
Обсуждались темы касательно партийных мероприятий, конференции в Таллине 14-15 апреля при поддержке Европейских Левых. А также выборов 2019 года и предстоящего конгресса ОЛПЭ в 2018 году.
Были поставлены задачи по формированию нарвской группы поддержки, целью которой является продвижение идей партии на разных уровнях интересов нарвитян: людей труда, молодежи и пенсионеров.
Valev Kald
juhatuse esimees
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei