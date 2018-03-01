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Вам словоНарве состоялась встреча с активом Объединённой Левой партии Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 66

В ходе развития региональных отделений Объединённой Левой партии Эстонии (Eestimaa Ühendatud Vasakpartei), 25 марта в Нарве состоялась встреча с активом ОЛПЭ. Руководителем нарвского отделения был избран Станислав Пупкевич.

Нарве состоялась встреча с активом Объединённой Левой партии Эстонии

Обсуждались темы касательно партийных мероприятий, конференции в Таллине 14-15 апреля при поддержке Европейских Левых. А также выборов 2019 года и предстоящего конгресса ОЛПЭ в 2018 году.

Были поставлены задачи по формированию нарвской группы поддержки, целью которой является продвижение идей партии на разных уровнях интересов нарвитян: людей труда, молодежи и пенсионеров.

 

Valev Kald
juhatuse esimees
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

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