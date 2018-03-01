Приезжайте посмотреть на «Московскую весну»!

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Более тысячи часов музыки в живом исполнении, сотни киловатт электроэнергии и света, аромат цветов, улицы, украшенные под стать разгару весны... Ожидается, что именно такой будет нынешняя «Московская весна», которая, как и прежде, состоится в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». А музыкальной ее сделают вокалисты из разных стран мира. Они в Златоглавой соберутся на фестивале «Московская весна A Cappella», который на улицах, бульварах и площадях российской столицы пройдет с 27 апреля по 9 мая. В эти дни музыка буквально окутает Москву, будет звучать даже на вокзалах и в торговых центрах, а еще на самых красивых лестницах, балконах и крышах (!). А весь город превратится в огромную сцену. Хотите увидеть все это собственными глазами, услышать собственными ушами? Нет ничего проще! Оргкомитет фестиваля, который устраивается при поддержке Правительства Москвы на улицах российской столицы, с радостью приглашает стать его гостями и эстоноземельцев. Тем более, что жителям Эстонии в Москве оказаться несложно — каждый день туда из Таллинна ходит поезд. Разнообразьте свой весенний досуг и вы — просто садитесь в поезд и отправляйтесь в прекрасную «Московскую весну»...

Там вы встретитесь с невероятной красотой и с разнообразной потрясающей музыкой в талантливом исполнении. На открытый музыкальный международный конкурс «Московская весна A Cappella» поступили заявки от самостоятельных исполнителей и от целых коллективов из 15-ти стран мира, в числе которых — Россия, Великобритания, США, Италия, Испания, Австрия, Дания, Швеция, Венгрия, Израиль, Казахстан, кроме того, такие отдаленные от нас государства, как Индия, Корея и Китай.

Впервые этот музыкальный конкурс состоялся в Москве в прошлом году и сразу же вошел в число крупнейших в мире, встав в один ряд с себе подобными событиями в США и Австрии. Уже первая «Московская весна A Cappella» очень понравилась публике всех возрастов — от детей до пожилых людей, а также туристам из России и зарубежья.

На фестиваль акапельного пения в Москву съедутся вокалисты из разных стран мира. Концерты они будут давать под открытым небом — на московских улицах, бульварах и площадях...

Выступать вокалисты «Московской весны» будут по всему городу на специально устроенных для фестиваля площадках — и не только в центре Москвы, но и в ее округах. Всего таких площадок будет более полусотни. Их разобьют, например, на площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, на Тверском бульваре, на Кузнецком Мосту, на Арбате и на Новом Арбате, в Камергерском переулке.

Каждый день фестиваля будет наполнен множеством концертов, всего дадут несколько сотен — в различных жанрах и стилях. Кульминацией станет грандиозный гала-концерт.

Каждый зритель сможет проголосовать за любого понравившегося артиста/коллектив на официальном сайте фестиваля: acappella.moscow (доступны версии на русском и английском языках).

Обладателей Гран-при «Московской весны A Cappella», первого, второго и третьего мест в каждой из трех конкурсных категорий — «Малая вокальная группа», «Средняя вокальная группа», «Большая вокальная группа» — определит высокопрофессиональное жюри, состоящее из знаменитых и широко признанных российских и зарубежных исполнителей, а также музыкальных продюсеров.

Будут и финансовые поощрения — участники «Московской весны A Cappella 2018» поборются за призовой фонд в 17 миллионов российских рублей, сформированного из спонсорской поддержки, из которого денежный приз Гран-при составит нынче 6,2 миллиона российских рублей.

Развить и укрепить межрегиональные и международные связи в области культуры и искусства, ближе познакомить широкую публику с акапельным пением и популяризовать этот песенный жанр — таковы задачи фестиваля «Московская весна A Cappella».

...и даже на балконах.

А что же еще? Все дни фестиваля в разных уголках Москвы зрителей всех возрастов ждет насыщенная культурная программа, не обойдется без премьер, «музыкальных» прогулок-экскурсий. К тому же все желающие смогут принять участие в мастер-классах по музыке, декору, кулинарии, приобрести необычные сувениры, отведать вкуснейшие блюда, приготовленные лучшими поварами специально для «Московской весны», проявить себя и в других очень интересных и необычных мероприятиях этого большого весеннего фестиваля.

Бюро цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» обращает внимание, что участие во всех мероприятиях «Московской весны», посещение концертов для всех-всех-всех абсолютно бесплатное! Также в оргкомитете фестиваля нам пояснили, что его мероприятия понятны без перевода, так что у иностранных гостей Белокаменной языкового барьера не возникнет.

Встречайте весну в Москве! А если вы активны в соцсетях, вам наверняка пригодятся официальные хэштеги «Московской весны A Cappella»: #московскиесезоны #пойчтобуслышали #moscowseasons #acappellamoscow

Скучать «Московская весна» не даст никому!

Поясним также, что фестиваль «Московская весна A Cappella» — тематический проект, проходящий в череде событий цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» (они осуществляются при поддержке Правительства Москвы). Однажды в российской столице решили сделать собственное время года — «Московские сезоны», которое бы длилось беспрестанно: зимой, весной, летом и осенью. В зависимости от календарной поры, на главных улицах Москвы и в ее округах красочные тематические фестивали сменяют друг друга, даря маленьким и взрослым москвичам и многочисленным гостям города прекрасное настроение, замечательную возможность отлично провести время — всей семьей или с друзьями, поиграть в подвижные игры и просто повеселиться, поучаствовать в экскурсиях и других познавательных мероприятиях, что-то смастерить, научиться чему-то новому, попробовать потрясающе вкусные блюда, приобрести интересные вещицы, осмотреть различные выставки, стать зрителями, а может быть и участниками всевозможных уличных представлений.

Присоединяйтесь к участникам «Московских сезонов» и вы!

Наталья Колобова, из Москвы

Фото из архива оргкомитета фестиваля