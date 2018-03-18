Кибер-спорт в Нарве: в НКТУ прошел LAN-турнир по DOTA2

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17-18.03.2018, в Нарвском Колледже Тартуского Университета во второй раз прошёл Нарвский LAN-турнир по кибер-спортивной дисциплине DOTA2. В турнире приняли участие 8 команд, состоявших не только из нарвских игроков, но и геймеров Таллинна, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Маарду и других мест. Возраст участников колебался от 12 до 35 лет.

В течение двух дней команды боролись за право носить звание победителей Narva CyberSport Event.

Для зрителей и гостей турнира был организован отдельный зал, где можно было смотреть игры команд- участников, сопровождаемые комментаторами трансляции и студией аналитики, кроме этого на месте проведения присутствовала игрвая зона, где у любого желающего была возможность поиграть одному или с друзьями в PS4, Arcade Machine и в различные компьютерные игры. Также у всех желающих была возможность сфотографироваться и просто пообщаться с косплеершами, которые украшали собой это мероприятие. Для выступающих команд были предусмотрены специальные кабинеты, в которых участники могли располагаться со своим оборудованием.

Комментаторы со студией аналитики так же имели собственные помещения, откуда осуществлялось онлайн вещание на два канала twitch.tv. За время проведения турнира за трансляциями следило более 1500 уникальных пользователей twitch.

Было проведено множество розыгрышей для игроков и зрителей, как находящихся в зале, так и наблюдающих за трансляциями.

Фото и видео съёмку осуществляло Нарвское Молодежный Центр.

В общей сложности за 2 дня турнир посетило более 300 человек увлекающихся кибер-спортом и компьютерными играми в целом.

Во время игр, в зрительском зале царила атмосфера, как на самых крупных соревнованиях мирового масштаба, каждый острый момент в игре сопровождался бурными аплодисментами и одобрительными возгласами.

Все игры были напряженными, а команды боролись за любую возможность получить преимущество с огромным рвением. Но, к сожалению одних, и счастью других, в игре должен быть победивший и проигравший.

Турнир завершился и места среди участников распределились следующим образом:

7-8 место - Antihype и Young Gamers

5-6 место - KARU и KVK

4 место - Shark

3 место - 420KG.GG

2 место - Inalterable

1 место - Resistance

Прошедший LAN-турнир в очередной раз доказал перспективность развития кибер-спорта в Нарве, и в Эстонии в целом, и огромный интерес со стороны не только молодежи, но и старшего поколения. Все отозвались о проведенном турнире крайне положительно и высказали желание поскорее поучаствовать и как игроки, и как зрители в следующем.

По информации организаторов турнира