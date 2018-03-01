Благотворительный веселый забег в поддержку фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых

Дата публикации: Вчера, 23:19 Просмотрено: 65

Спортивный клуб MOTUS открывает сезон бега БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ВЕСЁЛЫМ КОСТЮМИРОВАННЫМ ЗАБЕГОМ!

В этом году мы собираем деньги на приобретение спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Крассиковых, главной целью которых является участие в паралимпиаде 2020 в Японии. Этим летом ребята планируют участвовать на кубке мира в Варшаве в июле.

Если ты хочешь провести время весело, с пользой для организма и поддержать благотворительность, тогда приходи 1 АПРЕЛЯ в 12:00 на аллею улицы Пушкина!

План мероприятия:

12.00 регистрация на месте

12.10 веселая разминка

12.20 Детские забеги 200 m

12.30 Основной старт 3 km без замера времени.

Награждение:

- Все дети получат сладкий приз!

На месте — ЛОТЕРЕЯ от спонсоров забега! Бесплатное посещение водных центров Meresuu и Noorus, спортивные подарки от Myfitness.

Надевайте костюмы и приходите!

Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма будет пойдет на покупку спортивного фехтовального инвентаря, а именно на новый фехтовальный костюм Дмитрию Красикову для поездки на всемирные юношеские паралимпийские игры).

Кто желает, может пожертвовать и больше.

Детский забег — бесплатно!

Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.

Мероприятие поддерживают: Narva linnavalitsus, Fama ja Astri keskused infoportaal www.tema.ee, MTÜ Loomeloom, Trükikoda Koit, Noorus SPA Hotel, Meresuu Spa Hotel, Narva Visitor Centre, Victoria Bastioni Kasematid, My Fitness Narva, F&B Drive, инфоспонсор www.seti.ee, Нарвская газета, газета Нарва, газета Город.

Приходите поддержать Благотворительный забег: пробегите, пройдите с палками или просто поддержите молодых паралимпийцев!

Кто хочет сделать банковский перевод и поддержать братьев Красиковых, то это можно сделать на счет нашего благотворительного партнера фонд BEU.

Реквизиты:

MTÜ BEU CHARITABLE FOUNDATION

EE192200221062697890

SWEDBANK AS

Liivalaia 8, 15040 Tallinn

SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Reg. number: 10060701

Фотографии с прошлого года: https://www.flickr.com/photos/134706502@N02/albums/72157678791112293

Дополнительная информация:

www.motus.ee

https://www.facebook.com/motusspordiklubi/

info@motus.ee