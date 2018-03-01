Благотворительный веселый забег в поддержку фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых

Вам словоБлаготворительный веселый забег в поддержку фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Красиковых
Дата публикации: Вчера, 23:19 Просмотрено: 65
Спортивный клуб MOTUS открывает сезон бега БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ВЕСЁЛЫМ КОСТЮМИРОВАННЫМ ЗАБЕГОМ!
В этом году мы собираем деньги на приобретение спортивного инвентаря для нарвских паралимпийских фехтовальщиков Дмитрия и Валентина Крассиковых, главной целью которых является участие в паралимпиаде 2020 в Японии. Этим летом ребята планируют участвовать на кубке мира в Варшаве в июле.
Если ты хочешь провести время весело, с пользой для организма и поддержать благотворительность, тогда приходи 1 АПРЕЛЯ в 12:00 на аллею улицы Пушкина!
План мероприятия:
12.00 регистрация на месте
12.10 веселая разминка
12.20 Детские забеги 200 m
12.30 Основной старт 3 km без замера времени.
Награждение:
- Все дети получат сладкий приз!
На месте — ЛОТЕРЕЯ от спонсоров забега! Бесплатное посещение водных центров Meresuu и Noorus, спортивные подарки от Myfitness.
Надевайте костюмы и приходите!
Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма будет пойдет на покупку спортивного фехтовального инвентаря, а именно на новый фехтовальный костюм Дмитрию Красикову для поездки на всемирные юношеские паралимпийские игры).
Кто желает, может пожертвовать и больше.
Детский забег — бесплатно!
Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.
Мероприятие поддерживают: Narva linnavalitsus, Fama ja Astri keskused infoportaal www.tema.ee, MTÜ Loomeloom, Trükikoda Koit, Noorus SPA Hotel, Meresuu Spa Hotel, Narva Visitor Centre, Victoria Bastioni Kasematid, My Fitness Narva, F&B Drive, инфоспонсор www.seti.ee, Нарвская газета, газета Нарва, газета Город.
Приходите поддержать Благотворительный забег: пробегите, пройдите с палками или просто поддержите молодых паралимпийцев!
Кто хочет сделать банковский перевод и поддержать братьев Красиковых, то это можно сделать на счет нашего благотворительного партнера фонд BEU.
Реквизиты:
MTÜ BEU CHARITABLE FOUNDATION
EE192200221062697890
SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
Reg. number: 10060701
Фотографии с прошлого года: https://www.flickr.com/photos/134706502@N02/albums/72157678791112293
Дополнительная информация:
www.motus.ee
https://www.facebook.com/motusspordiklubi/