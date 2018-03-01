Пенсионерам необходимо предоставить справку

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Sotsiaalkindlustusamet ожидает в марте, от получателей пенсий которые живут за пределами Эстонии, предоставления справок о нахождения в живых.



Справка о нахождении в живых действует в течении одного года и должна предоставляться ежегодно. В случае непредставления справки выплата пенсии будет приостановлена с 1 апреля. После получения справки о нахождении в живых, пенсия будет выплачена с момента приостановления выплаты.

Если человек не успевает предоставить справку о нахождении в живых к 1 апреля, просим связаться с нами по телефонным номерам 6408152, 6408193, 6408170, 6408184 или по адресу электронной почты: kadri.tomingas@sotsiaalkindlustusamet.ee и сообщить, что справка уже направлена. В этом случае выплата пенсии не будет приостановлена.

Получатели эстонской пенсии, проживающие в России, Латвии, Литве, Молдове и Украине справку о нахождении в живых предоставлять не должны.

Дополнительная информация по телефонам: 6408152, 6408193, 6408170, 6408184 или по адресу электронной почты: kadri.tomingas@sotsiaalkindlustusamet.ee

По информации Sotsiaalkindlustusamet