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В центре вниманияПрезидент Керсти Кальюлайд выступит на TEDxLasnamäe

Дата публикации: Сегодня, 11:47 Просмотрено: 48

Первым спикером конференции TEDxLasnamäe станет в предстоящую субботу президент Керсти Кальюлайд, которая выступит с речью о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе. Конференция пройдет на русском языке c эстонскими субтитрами, сообщили в среду BNS организаторы конференции.

Президент Керсти Кальюлайд выступит на TEDxLasnamäe

Конференция пройдёт в Таллинне

На TEDxLasnamäe также выступят предприниматель в сфере информационных технологий Аким Архипов, ученый из Таллиннского технического университета Юрий Болобаев, психолог Никита Григорьев, профессор фармакологии Александр Жарковский, дизайнер Ксения Йоост, юрист Маарья Пильд, автор Hyperloop Talsinki Станислав Попков, основательница НКО “Особый мир” Юлия Степанова и руководитель клиники Александр Усков-Келл.

Трансляция TEDxLasnamäe начнется 24 марта в 10 часов утра на сайте www.tedxlasnamae.org и на новостном портале Postimees.

BNS

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