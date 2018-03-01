95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину

Выборы95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину
Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 170
В воскресенье, 18 марта, прошли выборы президента России. По данным Генерального консульства России в Нарве, на Северо-Востоке Эстонии проголосовало всего 12.793 граждан РФ, жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, имеющих право голоса. Это больше одной трети избирателей данного региона ( общее число — 38 000 избирателей).
Их голоса распределились следующим образом:
- Владимир Путин (самовыдвижение) — 95.5%
- Павел Грудинин (КПРФ) — 1.8%,
- Владимир Жириновский (ЛДПР) — почти 1,5%,
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0, 42%,
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0.36%,
- Борис Титов (Партия роста) — 0,12%,
- Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0.2%,
- Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") — 0.22%.
Подробнее о том, как проходило голосование в Нарве, читайте в бумажной версии газеты 21 марта.
Фоторепортаж Светланы Зайцевой