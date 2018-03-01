Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Выборы95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину

Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 170

В воскресенье, 18 марта, прошли выборы президента России. По данным Генерального консульства России в Нарве, на Северо-Востоке Эстонии проголосовало всего 12.793 граждан РФ, жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, имеющих право голоса. Это больше одной трети избирателей данного региона ( общее число — 38 000 избирателей).

95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину

Их голоса распределились следующим образом:

  • Владимир Путин (самовыдвижение) — 95.5%
  • Павел Грудинин (КПРФ) — 1.8%,
  • Владимир Жириновский (ЛДПР) — почти 1,5%,
  • Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0, 42%,
  • Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0.36%,
  • Борис Титов (Партия роста) — 0,12%,
  • Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0.2%,
  • Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") — 0.22%.

Подробнее о том, как проходило голосование в Нарве, читайте в бумажной версии газеты 21 марта.

Фоторепортаж Светланы Зайцевой

Галерея

95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину 95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + девять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100