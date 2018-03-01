95% проголосовавших российских граждан Северо-Востока Эстонии отдали свои голоса Владимиру Путину

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В воскресенье, 18 марта, прошли выборы президента России. По данным Генерального консульства России в Нарве, на Северо-Востоке Эстонии проголосовало всего 12.793 граждан РФ, жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, имеющих право голоса. Это больше одной трети избирателей данного региона ( общее число — 38 000 избирателей).

Их голоса распределились следующим образом:

Владимир Путин (самовыдвижение) — 95.5%

Павел Грудинин (КПРФ) — 1.8%,

Владимир Жириновский (ЛДПР) — почти 1,5%,

Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") — 0, 42%,

Максим Сурайкин ("Коммунисты России") — 0.36%,

Борис Титов (Партия роста) — 0,12%,

Григорий Явлинский ("Яблоко") — 0.2%,

Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") — 0.22%.

Подробнее о том, как проходило голосование в Нарве, читайте в бумажной версии газеты 21 марта.

Фоторепортаж Светланы Зайцевой