Работающий ночью обслуживающий персонал чаще других использует тревожную кнопку

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В прошлом году число сигналов паники, поступивших в центр управления охранного предприятия G4S, выросло почти на 30 процентов. Чаще всего охранные фирмы получают подобные сигналы из баров и кафе-ресторанов, открытых поздно вечером и ночью.Тревожная кнопка используется в ситуации, когда человек или имущество находится в опасности. При нажатии на кнопку сигнал тревоги передается специалистам центра управления охранного предприятия, которые отправляют на место происшествия охранников.

В прошлом году число сигналов паники возросло до 1151. В 2016 году патрули G4S выезжали на 834 сигнала паники. «Типичная причина сигнала паники – мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нарушающий порядок в каком-нибудь баре, открытом ночью кафе или казино», – объяснил директор охранного дивизиона G4S Eesti Виллу Ыун. Среди нарушений преобладают случаи вандализма, драки, ссоры с другими клиентами, попытки помешать работе обслуживающего персонала.

Более серьезные случаи поступления сигнала паники – ограбления магазинов (преимущественно тех, что продают ювелирные изделия и часы), а также, например, киосков и магазинов при заправочных станциях.

«В таких случаях очень важна подготовка обслуживающего персонала, ведь часто, находясь в шоковом состоянии, человек не нажимает на кнопку, из-за чего помощь запаздывает, – сказал Ыун и подчеркнул, что всех сотрудников, которым в работе может понадобиться кнопка тревожной сигнализации, необходимо подготовить к опасным ситуациям. – Следует провести для них тренинг и научить, что делать при нападении, как общаться с конфликтным клиентом и т. д. Работодателей, которые обеспечивают своим сотрудникам такую подгот овку, к сожалению, мало».

Ыун отметил и положительные моменты: обслуживающий персонал теперь лучше осведомлен о том, что есть тревожная кнопка, работники знают, где она находится, умеют пользоваться ею в нужный момент. «Главная цель тревожной кнопки – предотвратить худшее, поэтому нажимать на нее лучше рано, чем слишком поздно».

По словам Ыуна, прошедший обучение сотрудник не пользуется такой кнопкой по пустякам. «Это очень важно для того, чтобы сохранить оперативность патрульной службы и относиться к ситуации со всей серьезностью».

В 2017 году охранники G4S передали полиции 1952 нарушителя закона. По всей Эстонии у охранного предприятия 75 патрульных экипажей, их средняя скорость реагирования – 7 минут и 50 секунд.

Примеры сигналов паники, на которые выезжали патрули G4S

Девятого марта примерно в 13:30 G4S получил сигнал паники из цветочного магазина в Кивиыли: некий мужчина украл из кассы 109 евро, когда продавец ненадолго ушел в подсобное помещение. К счастью, продавец заметил это и быстро нажал на тревожную кнопку. Охранник прибыл на место происшествия за две минуты и вошел в магазин как раз в тот момент, когда вор с деньгами в руке пытался выйти. При задержании нарушитель оказал сопротивление, но, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия вызвали полицию и передали ей украденные наличные вернули магазину.

Шестнадцатого марта примерно в 20:30 в G4S поступил сигнал паники из находящегося в Элва кафе, где мужчина с признаками наркотического опьянения мешал посетителям. Приехавший через пять минут патруль задержал его. Поскольку у нарушителя порядка были признаки наркотического опьянения, охранник вызвал полицию и скорую помощь. После того, как медики осмотрели мужчину, его увезла полиция. Шестнадцатого марта примерно в 23 часа G4S получил сигнал паники из валгаского паба. Патруль приехал через две минуты и задержал находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который пытался напасть на охранника паба и нарушал общественный порядок. На агрессивного мужчину надели наручники и вызвали полицию; нарушитель был передан стражам порядка. Семнадцатого марта в 11:40 G4S получил сигнал паники из расположенного в центре Таллинна кафе. Перед прибывшими через четыре минуты охранниками патрульного экипажа предстал агрессивный мужчина с признаками опьянения, напавший на работника заведения. У сотрудника кафе были незначительные травмы в области лица, но первая помощь ему не требовалась. Охранники задержали агрессивного посетителя. Мужчина оказывал охранникам сопротивление, поэтому на него надели наручники до прибытия полиции.

Реймо Рая

руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti