Стали известны предварительные результаты выборов президента России

Дата публикации: Вчера, 20:35 Просмотрено: 107

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 73,9 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает РИА Новости.

Foto: YURI KADOBNOV, AFP

По данным опросов ВЦИОМ, выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,2 процента голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,7 процента, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 2,5 процента, Григорий Явлинский («Яблоко»), — 1,6, Борис Титов (Партия Роста) — 1,1.

Центральная избирательная комиссия к 21:08 по московскому времени обработала почти 22 процента протоколов. Согласно официальным данным, Владимир Путин набирает более 73 процентов голосов.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. Явка на 18:00 по московскому времени, по данным ЦИК, составила 59,93 процента.

Источник: Лента.ру

Как сообщает портал rus.err, c самого утра возле Генконсульства РФ в Нарве выстроилась огромная очередь.По словам корреспондента ERR Сергея Степанова, к 12 часам в Нарве проголосовали 5000 избирателей. В очереди приходится стоять от одного часа до двух.

По прогнозам, всего в Нарве должны проголосовать 10 000 граждан РФ. В Нарве голосуют граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Источник: rus.err