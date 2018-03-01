Молодежь развеяла мифы проектной деятельности: «Большинство учителей не воспринимают это как что-то серьезное»

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Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «проект»? Встречи, совместное времяпрепровождение, игры? Отчасти так и есть, однако проект включает в себя еще и длительную подготовку, поиски партнеров, неформальное обучение и многое другое. Как правило, в школе, при упоминании молодежных проектов, большинство учителей не воспринимают это как что-то серьезное, важное для учеников. Исходя из нашего личного опыта, в этой статье, мы не только расскажем о проекте «Без границ», который проходил в 2016-2018 году, но и развеем некоторые мифы, касательно проектной деятельности.

Сейчас для молодежи по-настоящему открыты многие дороги, есть выбор где и на кого учиться. Но знает ли молодежь чего она хочет? Откуда взять информацию о преимуществах или недостатках той, или иной профессии? Столкнувшись с этой проблемой, Яанна Линно и Артем Поляк просто не смогли пройти мимо. Ребята решили написать проект и тем самым повлиять на местных подростков от 14 до 20 лет, дав им возможность попробовать себя в разных сферах, начиная искусством, заканчивая спортом и пешими походами. На участие в проекте было подано большое количество заявок, но в итоге были выбраны самые амбициозные молодые люди. Уже в ходе первой встречи участники познакомились друг с другом, узнали больше о самом проекте, задачах и планах, а так же что такое YouthPass и как он может пригодиться в дальнейшем. Youth Pass – документ, получаемый участниками после каждого проекта, прошедшего в рамках Erasmus+, помогающий продемонстрировать как самим участникам проекта, так и посторонним людям то, чему научились участники во время участия в проекте.

Артем и Яана постарались отойти от формата семинаров, поэтому следующие встречи, в основном, проводились на открытом воздухе.

Вместе с ними участники затронули свой первый сектор – медиа, в рамках которого они посетили Нарвскую студию Etv+ и Raadio 4, встретились с редактором Юрием Николаевым. После проведения экскурсии, молодым людям предложили разбиться по группам и попробовать себя в роли работников разных направлений сферы медиа под руководством Дениса Антонова. Ребята ощутили на себе, что такое профессия журналиста, как трудно порой воплотить задуманный сюжет в жизнь и узнали как же сложно бывает передать на камеру необходимые эмоции. Одна из участниц впоследствии рассказала:

"Именно с этой встречи у меня появилось влечение к фото и видео. Начала смотреть в интернете уроки профессиональной фотографии, в дальнейшем пытаясь повторить каждое действие, часто вспоминала советы, данные Денисом на встрече. Теперь, полгода спустя, занимаюсь любительской фотографией, также в настоящий момент задумываюсь о поступлении на факультет журналистики после 12 класса."

Проекты помогают соприкоснуться с большим кругозором людей, дают возможность претворить в жизнь такие цели, которые когда-то ранее казались совсем нереальными. Вы мечтали о путешествии в дальние страны или желали каким-то образом улучшить окружающую среду, а может ваша главная мечта – провести две недели в палаточном лагере и проанализировать себя? Если да, то проекты, безусловно, помогут вам все это реализовать. Конечный результат зависит только от вашей фантазии, командной работы и целеустремленности.

В проекте Narva Piirideta следующим блоком было решено сделать спорт. Как мы знаем, спорт — это жизнь, здоровье, а в здоровом теле – здоровый дух и смелые идеи, этой мыслью руководствовались Янна с Артемом при выборе второго блока проекта.

Вместе с Яаной ребята отправились в велосипедный поход на 30 километров.

Чему же может научить самый обычный поход? Как правило, в походе мы учимся рассчитывать свои силы и время, узнаем что-то новое не только друг о друге, но и о себе. Успех похода зависит от всей команды, поэтому именно походы часто используются на проектах как способ для сплочения коллектива.

Помимо велопохода, в блок спорта вошло посещение парка приключений Alutaguse, поход по тропам RMK с остановками на пикник, катание на яхте вдоль берега Narva-Jõesuu с выходом в открытое море.

Один из участников в интервью рассказал "Постепенно каждая из встречи по проекту становилась для нас настоящим праздником. Мы все с нетерпением следили за общей группой Narva Piirideta в преддверии информации о последующих встречах. Когда всё же это информация появлялась, то каждый считал своим долгом распространить её дальше, чтобы точно никто не упустил её из виду."

Еще один блок "Природа" начался для участников поездкой на ферму Konju, где ребята узнали как делается молоко и сыр, как правильно ухаживать за скотом и как же правильно доить коз, коров. Так же рядом с фермой организован небольшой зоопарк, где все желающие могут пообщаться с животными, покормить и при желании погладить их. Такой возможностью как раз и воспользовались ребята. Следуя теме животных, участники проекта также смогли покататься на лошадях и узнать больше об уходе за ними.

Последним блоком, перед началом разработки своих собственных проектов, стал блок “Права человека”. Права человека – это неотъемлемые права каждого из нас, в независимости от его национальности, места жительства, пола, цвета кожи, религии или языка, однако в настоящее время некоторые предпочитают игнорировать тот факт, что все равны между собой. В фокусе состоявшегося в Кясму летнего семинара были толерантность, многообразие эстонского общества. В качестве экспертов выступили кинодокументалист и продюсер Марианна Каат, а также юрист и директор Центра по правам человека Кари Кяспер.

На семинаре в Кясму демонстрировался также фильм «14 падежей», который рассказывает о том, с какими проблемами сталкиваются русскоязычные молодые люди в эстонской школе.

Также при поддержке Нарвской городской управы вместе с молодежью в августе был проведен День Молодежи «N+Fest». На этом мероприятии получилось объединить молодежь из четырех городов: Нарва, Силламяэ, Вайвара, Нарва-Йыэсуу.

Также была встреча с партнерами проекта из Латвии. Вместе с молодежью из Риги участники проекта смогли сделать анализ своей личности и поставить для себя жизненные цели. Благодаря этой встречи молодежь также подружилась между собой из разных стран и некоторые участники продолжают ездить друг другу в гости и участвовать вместе в других проектах.

В рамках проекта «Piirideta» участники также написали свои собственные проекты, которые пройдут летом и в начале осени. Под руководством Яаны и Артема, Ева Берзинь и Георгий Форстиман разработали собственные идеи и реализовали их. Молодёжный обмен «TeeNato» пройдёт в августе этого года, на котором ребята из 4 стран обменяются опытом и мнениями касательно НАТО. А молодежная инициатива «Turbo» начнётся в сентябре, в ходе которой участники узнают о больше самом рынке образовательных заведений в их странах и о предлагаемых специальностях. На личном опыте ребята убедились, что написание проекта требует времени, усердия и самое главное - желания, которое каждый день мотивировало их собирать команду и работать над проектной заявкой.

Молодежная инициатива «Без границ» останется для участников не просто проектом, научившим мыслить критически или быстро искать выход из сложной ситуации, а Проектом, подарившим бесценный опыт и верных друзей.

Проект был организован Советом Ученических Представительством, при поддержке программы Erasmus+ и молодежного агентства SANA.

По информации MTÜ Õpilasesinduste Nõukogu