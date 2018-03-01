18 марта - выборы Президента Российской Федерации

В центре внимания18 марта - выборы Президента Российской Федерации
Дата публикации: Сегодня, 11:13 Просмотрено: 268
В понедельник, 12 марта, у здания Генерального консульства РФ в Нарве были разгружены контейнеры, из которых будут формироваться три избирательных участка во внутреннем дворе генконсульства. Контейнеры на фурах доставила эстонская фирма Ramirent, сообщает ERR.
Всего в Эстонии 18 марта откроются девять избирательных участков – четыре в Таллинне, еще четыре в Нарве и один – в Тарту.
Принять участие в выборах смогут граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии.
Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.
Предварительное голосование - не для нарвитян
По словам пресс-атташе посольства России Дениса Мосюкова, проголосовать досрочно можно будет в трех городах Эстонии, а именно в Таллинне, Тарту и Нарве. В Нарве предварительное голосование пройдет в здании Генерального консульства (Кирику, 8) 17 марта с 10:00 до 16:00 для избирателей, проживающих в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, кроме жителей города Нарвы.
Не является ли такой расклад неким ущемлением для нарвитян, подумали мы и позвонили в генконсульство РФ в Нарве. Как пояснили «Нарвской Газете» в генконсульстве, для нарвитян предварительного голосования организовано не будет. Тем, кто в день выборов не сможет добраться до участка в силу ограниченных возможностей, в нашем городе будет организовано выездное голосование. Однако, выезжать для этого в другие города региона в день голосования у консульства возможностей нет, поэтому для их жителей и организовали предварительное голосование.
«НГ»
Информация Генерального консульства России в Нарве
Уважаемые граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии,
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.
Для жителей консульского округа образовано четыре избирательных участка:
1. Избирательный участок № 8347 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от А до Л включительно).
2. Избирательный участок № 8348 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от М до Я включительно).
3. Избирательный участок № 8349 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, пос.Лаагна, Ольгина, Солдина, Синимяэ и других населенных пунктах волости Вайвара уезда Ида-Вирумаа, а также населенных пунктах уезда Ляэне-Вирумаа.
4. Избирательный участок № 8350 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и других населенных пунктах уезда Ида-Вирумаа, не приписанных к избирательным участкам №№ 8347, 8348, 8349.
18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.
При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России, – паспорт гражданина Российской Федерации. ID-карта не является документом, дающим право на участие в голосовании.
Постановлением ЦИК России № 143/1182-7 от 21 февраля 2018 г. с 12 по 17 марта 2018 года разрешено проведение выездного досрочного голосования отдельных групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, относящихся к избирательным участкам № 8349 и № 8350.
В период с 8 марта (с 10.00 до 17.00) по 18 марта (с 8.00 до 14.00) участковые избирательные комиссии, организованные в Генеральном консульстве, будут принимать письменные заявления и устные обращения избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения при наличии уважительных причин (состояние здоровья, преклонный возраст, наличие инвалидности).
18 марта будет организована доставка избирателей на избирательные участки автобусами. Информация о местах сбора и графиках движения бесплатных автобусов (с информационными листками «ВЫБОРЫ» на ветровых стеклах) для доставки в дни голосования в Нарву и обратно организованных групп избирателей будет размещена на сайте Генерального консульства www.narva.mid.ru и доведена до сведения организаций российских граждан и соотечественников.
Расписание автобусов на 18 марта 2018 года
Силламяэ
Отправление от бассейна
|
Из Силламяэ - > в Нарву
|
Из Нарвы-> в Силламяэ
|
8:00
|
8:45
|
8:30
|
9:15
|
9:00
|
9:45
|
9:30
|
10:15
|
10:00
|
10:45
|
10:30
|
11:15
|
11:00
|
11:45
|
12:00
|
12:45
|
12:30
|
13:15
|
13:30
|
14:15
|
14:00
|
14:45
|
15:00
|
15:45
Кохтла-Ярве
Маршрут № 1 - Отправление: пл. Вирула
|
Из Кохтла-Ярве -> в Нарву
|
Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве
|
7:15
|
8:30
|
7:45
|
9:00
|
8:15
|
9:30
|
9:45
|
11:00
|
10:15
|
11:30
|
10:45
|
12:00
|
12:15
|
13:30
|
12:45 /через Йыхви/
|
14:00 /через Йыхви/
|
14:45 /через Йыхви/
|
16:00 /через Йыхви/
Маршрут № 2 - Отправление: маг. Гросси
|
Из Кохтла-Ярве -> в Нарву
|
Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве
|
7:00
|
8:10
|
7:20
|
8:35
|
9:20
|
10:35
|
9:50 /через Йыхви/
|
11:05 /через Йыхви/
|
11:50
|
13:05
Маршрут № 3 - Отправление: рынок
|
Из Кохтла-Ярве -> в Нарву
|
Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве
|
7:40
|
8:40
|
9:40
|
10:40
|
11:40
|
12:40
Йыхви
|
Из Йыхви-> в Нарву
|
Из Нарвы -> в Йыхви
|
8:00
|
9:00
|
10:00
|
11:00
Дополнительную информацию по выборам можно получить по телефонам: 35-606-52, 35-913-67.
Подробную информацию о выборах Президента Российской Федерации можно найти на сайтах ЦИК России cikrf.ru, Посольства России в Эстонии estonia.mid.ru и на сайте Генерального консульства.
Источник: Генеральное консульство России в Нарве