18 марта - выборы Президента Российской Федерации

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В понедельник, 12 марта, у здания Генерального консульства РФ в Нарве были разгружены контейнеры, из которых будут формироваться три избирательных участка во внутреннем дворе генконсульства. Контейнеры на фурах доставила эстонская фирма Ramirent, сообщает ERR.

Всего в Эстонии 18 марта откроются девять избирательных участков – четыре в Таллинне, еще четыре в Нарве и один – в Тарту.

Принять участие в выборах смогут граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии.

Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.

Предварительное голосование - не для нарвитян

По словам пресс-атташе посольства России Дениса Мосюкова, проголосовать досрочно можно будет в трех городах Эстонии, а именно в Таллинне, Тарту и Нарве. В Нарве предварительное голосование пройдет в здании Генерального консульства (Кирику, 8) 17 марта с 10:00 до 16:00 для избирателей, проживающих в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, кроме жителей города Нарвы.

Не является ли такой расклад неким ущемлением для нарвитян, подумали мы и позвонили в генконсульство РФ в Нарве. Как пояснили «Нарвской Газете» в генконсульстве, для нарвитян предварительного голосования организовано не будет. Тем, кто в день выборов не сможет добраться до участка в силу ограниченных возможностей, в нашем городе будет организовано выездное голосование. Однако, выезжать для этого в другие города региона в день голосования у консульства возможностей нет, поэтому для их жителей и организовали предварительное голосование.

«НГ»

Информация Генерального консульства России в Нарве

Уважаемые граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии,

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.

Для жителей консульского округа образовано четыре избирательных участка:

1. Избирательный участок № 8347 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от А до Л включительно).

2. Избирательный участок № 8348 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от М до Я включительно).

3. Избирательный участок № 8349 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, пос.Лаагна, Ольгина, Солдина, Синимяэ и других населенных пунктах волости Вайвара уезда Ида-Вирумаа, а также населенных пунктах уезда Ляэне-Вирумаа.

4. Избирательный участок № 8350 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и других населенных пунктах уезда Ида-Вирумаа, не приписанных к избирательным участкам №№ 8347, 8348, 8349.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России, – паспорт гражданина Российской Федерации. ID-карта не является документом, дающим право на участие в голосовании.

Постановлением ЦИК России № 143/1182-7 от 21 февраля 2018 г. с 12 по 17 марта 2018 года разрешено проведение выездного досрочного голосования отдельных групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, относящихся к избирательным участкам № 8349 и № 8350.

В период с 8 марта (с 10.00 до 17.00) по 18 марта (с 8.00 до 14.00) участковые избирательные комиссии, организованные в Генеральном консульстве, будут принимать письменные заявления и устные обращения избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения при наличии уважительных причин (состояние здоровья, преклонный возраст, наличие инвалидности).

18 марта будет организована доставка избирателей на избирательные участки автобусами. Информация о местах сбора и графиках движения бесплатных автобусов (с информационными листками «ВЫБОРЫ» на ветровых стеклах) для доставки в дни голосования в Нарву и обратно организованных групп избирателей будет размещена на сайте Генерального консульства www.narva.mid.ru и доведена до сведения организаций российских граждан и соотечественников.

Расписание автобусов на 18 марта 2018 года

Силламяэ

Отправление от бассейна

Из Силламяэ - > в Нарву Из Нарвы-> в Силламяэ 8:00 8:45 8:30 9:15 9:00 9:45 9:30 10:15 10:00 10:45 10:30 11:15 11:00 11:45 12:00 12:45 12:30 13:15 13:30 14:15 14:00 14:45 15:00 15:45

Кохтла-Ярве

Маршрут № 1 - Отправление: пл. Вирула

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве 7:15 8:30 7:45 9:00 8:15 9:30 9:45 11:00 10:15 11:30 10:45 12:00 12:15 13:30 12:45 /через Йыхви/ 14:00 /через Йыхви/ 14:45 /через Йыхви/ 16:00 /через Йыхви/

Маршрут № 2 - Отправление: маг. Гросси

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве 7:00 8:10 7:20 8:35 9:20 10:35 9:50 /через Йыхви/ 11:05 /через Йыхви/ 11:50 13:05

Маршрут № 3 - Отправление: рынок

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40

Йыхви

Из Йыхви-> в Нарву Из Нарвы -> в Йыхви 8:00 9:00 10:00 11:00

Дополнительную информацию по выборам можно получить по телефонам: 35-606-52, 35-913-67.

Подробную информацию о выборах Президента Российской Федерации можно найти на сайтах ЦИК России cikrf.ru, Посольства России в Эстонии estonia.mid.ru и на сайте Генерального консульства.

Источник: Генеральное консульство России в Нарве