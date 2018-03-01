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В центре внимания18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Дата публикации: Сегодня, 11:13 Просмотрено: 268

В понедельник, 12 марта, у здания Генерального консульства РФ в Нарве были разгружены контейнеры, из которых будут формироваться три избирательных участка во внутреннем дворе генконсульства. Контейнеры на фурах доставила эстонская фирма Ramirent, сообщает ERR.

18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Всего в Эстонии 18 марта откроются девять избирательных участков – четыре в Таллинне, еще четыре в Нарве и один – в Тарту.
Принять участие в выборах смогут граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии.
Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.

Предварительное голосование - не для нарвитян

По словам пресс-атташе посольства России Дениса Мосюкова, проголосовать досрочно можно будет в трех городах Эстонии, а именно в Таллинне, Тарту и Нарве. В Нарве предварительное голосование пройдет в здании Генерального консульства (Кирику, 8) 17 марта с 10:00 до 16:00 для избирателей, проживающих в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, кроме жителей города Нарвы.
Не является ли такой расклад неким ущемлением для нарвитян, подумали мы и позвонили в генконсульство РФ в Нарве. Как пояснили «Нарвской Газете» в генконсульстве, для нарвитян предварительного голосования организовано не будет. Тем, кто в день выборов не сможет добраться до участка в силу ограниченных возможностей, в нашем городе будет организовано выездное голосование. Однако, выезжать для этого в другие города региона в день голосования у консульства возможностей нет, поэтому для их жителей и организовали предварительное голосование.

 

«НГ»

 

18 марта - выборы Президента Российской Федерации

Информация Генерального консульства России в Нарве

Уважаемые граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Эстонии,

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, могут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.

Для жителей консульского округа образовано четыре избирательных участка:

1. Избирательный участок № 8347 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от А до Л включительно).

2. Избирательный участок № 8348 – для голосования избирателей, проживающих в г.Нарве (фамилии избирателей по алфавитному списку от М до Я включительно).

3. Избирательный участок № 8349 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, пос.Лаагна, Ольгина, Солдина, Синимяэ и других населенных пунктах волости Вайвара уезда Ида-Вирумаа, а также населенных пунктах уезда Ляэне-Вирумаа.

4. Избирательный участок № 8350 – для голосования избирателей, проживающих в гг.Йыхви, Кохтла-Ярве, Кивиыли и других населенных пунктах уезда Ида-Вирумаа, не приписанных к избирательным участкам №№ 8347, 8348, 8349.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России, – паспорт гражданина Российской Федерации. ID-карта не является документом, дающим право на участие в голосовании.

Постановлением ЦИК России № 143/1182-7 от 21 февраля 2018 г. с 12 по 17 марта 2018 года разрешено проведение выездного досрочного голосования отдельных групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, относящихся к избирательным участкам № 8349 и № 8350.

В период с 8 марта (с 10.00 до 17.00) по 18 марта (с 8.00 до 14.00) участковые избирательные комиссии, организованные в Генеральном консульстве, будут принимать письменные заявления и устные обращения избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения при наличии уважительных причин (состояние здоровья, преклонный возраст, наличие инвалидности).

18 марта будет организована доставка избирателей на избирательные участки автобусами. Информация о местах сбора и графиках движения бесплатных автобусов (с информационными листками «ВЫБОРЫ» на ветровых стеклах) для доставки в дни голосования в Нарву и обратно организованных групп избирателей будет размещена на сайте Генерального консульства www.narva.mid.ru и доведена до сведения организаций российских граждан и соотечественников.

Расписание автобусов на  18 марта 2018 года

Силламяэ

Отправление от бассейна

Из Силламяэ - > в Нарву

Из Нарвы-> в Силламяэ

8:00

8:45

8:30

9:15

9:00

9:45

9:30

10:15

10:00

10:45

10:30

11:15

11:00

11:45

12:00

12:45

12:30

13:15

13:30

14:15

14:00

14:45

15:00

15:45

 

Кохтла-Ярве

Маршрут № 1  - Отправление: пл. Вирула

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву

Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве

7:15

8:30

7:45

9:00

8:15

9:30

9:45

11:00

10:15

11:30

10:45

12:00

12:15

13:30

12:45 /через Йыхви/

14:00 /через Йыхви/

14:45 /через Йыхви/

16:00 /через Йыхви/

 

Маршрут № 2 - Отправление: маг. Гросси

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву

Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве

7:00

8:10

7:20

8:35

9:20

10:35

9:50 /через Йыхви/

11:05 /через Йыхви/

11:50

13:05

 

Маршрут № 3 - Отправление: рынок

Из Кохтла-Ярве -> в Нарву

Из Нарвы-> в Кохтла-Ярве

7:40

8:40

9:40

10:40

11:40

12:40

 

Йыхви

Из Йыхви-> в Нарву

Из Нарвы -> в Йыхви

8:00

9:00

10:00

11:00

 

Дополнительную информацию по выборам можно получить по телефонам: 35-606-52, 35-913-67.

Подробную информацию о  выборах Президента Российской Федерации можно найти на сайтах ЦИК России cikrf.ru, Посольства России в Эстонии estonia.mid.ru и на сайте Генерального консульства.

 

Источник: Генеральное консульство России в Нарве

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