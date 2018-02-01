Нарвитяне посетили Псков в 100-летний юбилей Красной Армии

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Сто лет тому назад под Нарвой и Псковом вновь созданная Красная Армия молодой страны Советов задержала наступление кайзеровских войск на Петроград. С тех пор наши города вошли в историю как место рождения Красной Армии.

В День защитника отечества с современной военной техникой России могли ознакомиться все желающие.

В советское время наши города дружили, обменивались делегациями и спортивными пробегами к этой дате. Приятно, что эта традиция возобновилась сегодня.

Делегаты от разных общественных организаций Нарвы (ветеранов Великой Отечественной войны, Союза российских граждан Нарвы, общества малолетних узников фашизма, блокадников Ленинграда, общества «Патриот», объединяющего клубы «Бастион», «Камерад», «Мере» и «чернобыльцев») 23 февраля в ознаменование 100-летия Красной Армии возложили венки к памятным мемориалам, а также к памятнику «Купол», воздвигнутому в честь подвига 90 псковских десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Вместе с псковичами нарвитяне посмотрели реконструкцию боя красноармейцев с немцами, воссозданного по событиям февраля 1918 года.

Для нас была организована экскурсия по Пскову, который стал еще краше своими новыми микрорайонами. Побывали мы на Вечевой площади и в Троицком соборе. Полезной и интересной была и экскурсия по Псковской крепости. Живописно выглядит заснеженный Псков с крепостной стены, откуда хорошо видны многочисленные белокаменные храмы и часовенки с золотыми куполами по берегам рек Великая и Пскова.

На выезде из города посетили величественный мемориал русской дружине Александра Невского.

С огромного холма открывается прекрасная панорама новостроек Пскова, катающейся с горок многочисленной ребятни. И вдаль — необъятная ширь России с лесистыми холмами и полями.

Этой поездкой мы все остались довольны: она обогатила нас духовно и морально, так как мы все гордимся нашей историей.

Огромное спасибо Нарвской городской управе и организатору этой поездки Ларисе Олениной. Не плохо бы возродить наши добрососедские отношения с Псковом, приглашая псковичей и к нам, в Нарву. Эта великая дата породнила нас, сделала побратимами. Хотя бы раз в год, именно к этой дате, наши города могли бы обмениваться культурными и спортивными мероприятиями, как это было раньше. Наши города теперь разделены границей, но история у нас одна — и это нас объединяет.

Общая история должна объединять Эстонию и Россию. И это надо помнить всегда.

Владимир КАЛИНКИН

