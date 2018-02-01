Фестиваль «Palju õnne, kodumaa!» - настоящий фейерверк талантов!

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22 февраля Нарвский дом детского творчества распахнул свои двери для юных талантов нашего города. Дети 5-7 лет из 18 детских садов спешили сюда, чтобы принять участие в городском фестивале «Palju õnne, kodumaa!», посвящённом 100-летию Эстонии. Певческий и танцевальный праздник для маленьких жителей нашего города по масштабам получился совсем не маленьким. 152 ребёнка поздравили родную страну с особенным днём рождения! Фестиваль был организован методическими объединениями учителей эстонского языка как второго и учителями музыки детских садов г. Нарва.

Фестиваль «Palju õnne, kodumaa!» стал настоящим фейерверком талантов! В программу мероприятия вошли не только красивые песни и танцы, которые с радостью и волнением исполнялись юными дарованиями, но и выступление учителей. Также участникам фестиваля посчастливилось услышать звучание редкого эстонского народного музыкального инструмента - каннеля (музыкант Алла Омель) и в перерывах между выступлениями повеселиться с всеобщей любимицей – собачкой Лотте. Праздник получился ярким и запоминающимся.

Фестиваль состоялся благодаря дружной совместной работе двух методических объединений, финансовой поддержке Нарвского отдела культуры и гостеприимству руководства и рабочего коллектива Дома детского творчества.

С днём рождения, Эстония!

Елена Скворцова (руководитель МО учителей эстонского языка как второго),

Жанна Орехова (руководитель МО учителей музыки)