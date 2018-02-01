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ПраздникАндрес Анвельт поздравит нарвских воспитателей с 8 марта

Дата публикации: Сегодня, 09:49 Просмотрено: 70

Андрес Анвельт вместе с нарвскими социал-демократами посетит детские сады пограничного города, чтобы поздравить воспитателей с 8 марта и поблагодарить их за их труд. По давней традиции соцдемов каждому коллективу детского сада будет подарен крендель.

 

Андрес Анвельт поздравит нарвских воспитателей с 8 марта

 

«Воспитывать подрастающее поколение – это огромная ответственность, которую возложили на себя исключительно женщины. Это достойно признания! Наконец стало возможным поблагодарить воспитателей и на государственном уровне. Благодаря тому, что государство протянуло руку помощи местным самоуправлениям, стало возможным поднять воспитателям зарплату. Также теперь зарплаты, выплачиваемые в разных регионах, уравнялись», - сказал Андрес Анвельт.

Традиции социал-демократов – с кренделем приходить 8 марта в гости детские сады – уже 17 лет.

«Для нас это не просто поход в гости. Ежегодные встречи и беседы в детских садах по всей Эстонии стали краеугольным камнем нашей семейной и образовательной политики, а также политики равноправия», - отметил Анвельт.

 

Владимир Изотов

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