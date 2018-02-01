Как молодежи добиться светлого будущего?

Дата публикации: Вчера, 12:53 Просмотрено: 103

Для начала побывайте за границей. Еще, когда вы учитесь в гимназии. Поживите немного вдали от дома. Школы работают не только в Эстонии, настоящие друзья не пропадут, а этот опыт принесет в дальнейшей карьере только пользу.

А почему это так? Сейчас молодежь сталкивается с такими проблемами, о которых пару поколений назад и не слышали. Успешное обитание в по­стоянно меняющемся многокультурном обществе, где имеются как отдельные культуры, так и местные субкультуры и различные мировоззрения, требует особых навыков. Как то: понимать других, отличных от тебя, быть позитивным, любознательным, открытым для будущего, интересоваться миром и тем, как все в нем происходит. Самое главное - не испытывать страха перед иностранным. Эти навыки помогут молодежи стать успешной на рынке труда сейчас и в недалеком будущем.

Приступать к действиям нужно сразу. Являюсь матерью, дочь которой участвовала в этом обменном году в программе и уже вернулась из Мексики, а также, повидав сотни учеников по обмену, я на основании этого могу утверждать: учащиеся, принявшие участие в программе обмена, станут людьми, в чьих руках будет находиться будущее и из кого получатся активные, открытые члены общества. Накопленный с годами уникальный опыт станет тем стартовым пакетом, который весьма ценится предпринимателями - каждому хочется найти творческих молодых работников, имеющих тягу к учебе, чьи действия осмыслены и кто устойчив к стрессам. Я призываю молодых людей и их родителей пользоваться каждой возможностью, при которой учащийся может провести некоторое время вдали от дома, в другой стране, культуре, школе и семье.

Будущее Эстонии определяется образованием и образованностью молодежи, ее способностью принимать разумные и осторожные решения на протяжении многих лет.

YFU или Youth for Understanding ("Молодежь за Взаимопонимание") - организация с долгой историей - наша деятельность продолжается со времени окончания Второй мировой войны, а в Эстонии мы уже 25 лет распространяем понятия открытости и принятия других культур. За это время мы накопили значительный багаж опыта, и мы знаем, о чем говорим. Поэтому вот мой призыв: езжайте за границу и откройте дверь в ваше светлое будущее!

С помощью YFU Eesti у молодежи есть возможность принять участие в программе обмена с иностранными государствами на лето, семестр или год. Учащиеся смогут воспользоваться поддержкой от YFU Eesti два раза в год, при этом будут распределены до 15 стипендий. Кроме этого, с текущего года плату за участие в программе можно будет рассрочить на 48 месяцев, подробнее читайте об этом на сайте YFU Eesti. Возможен обмен с 40 странами мира - приходите и выбирайте сами! Дополнительная информация на нашем сайте: www.yfu.ee





Кадри Эенсалу,

исполнительный директор YFU Eesti MTÜ