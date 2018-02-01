Представлен проект расписания автобусов

Дата публикации: Вчера, 15:12 Просмотрено: 195

Предоставляем вашему вниманию проект нового расписания городских автобусов.

До 16 марта все желающие могут ознакомиться с расписанием, а также сделать последние предложения по его изменению.

Свои предложения присылайте на рассмотрение Транспортной комиссии городского собрания ( transpordikomisjon@gmail.com ) или старшему специалисту по организации дорожного движения в Нарвской горуправе Александру Куксину ( aleksandr.kuksin@narva.ee ).

Нелли Буйницкая,

Городская канцелярия