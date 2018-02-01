Государство компенсирует расходы на визы

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Граждане Эстонии, имеющие близких родственников или места захоронений на приграничных российских территориях, могут ходатайствовать о компенсации визовых расходов. В 2018 году для этих целей в бюджете выделено 61 000 евро.

В связи с ликвидацией уездных управ вопросы о компенсации визовых расходов теперь рассматривают Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit) и Центр развития Вырумаа (Võrumaa Arenduskeskus). Для ходатайствующих схема получения возмещения остаётся прежней. Прием заявлений, как и ранее, проходит в зданиях бывших уездных управ в Йыхви и Выру.

Ходатайствовать о компенсации имеют право граждане ЭР, которые, согласно данным регистра народонаселения, проживают на территории Эстонии. В 2018 году можно ходатайствовать о компенсации визы, если срок действия визы заканчивается в ноябре и декабре 2017 года, или если виза действительна полностью или частично в 2018 году.

Лица, посещающие супруга(-у), родственников или места их захоронения в Загривской волости Сланцевского района, в Большелуцкой и Куземкинской волости Кингисеппского района Ленинградской области, а также в Ивангороде, должны обращаться в Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа.

Те, у кого родственники или захоронения близких находятся в городе Печоры Псковской области Российской Федерации или в Печорском районе в Изборской, Круппской, Кулейской, Лавровской, Новоизборской, Паниковской или Печорской волостях, должны обращаться со своими ходатайствами в Выру.

В этом году максимальный размер возмещения составит 70 евро на одного ходатая.





