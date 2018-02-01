Палата нотариусов: люди могли бы смелее обращаться по юридическим вопросам к нотариусам

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В 1993 году было создано, скорее всего, первое в Эстонии публично-правовое юридическое лицо - Палата нотариусов. В соответствии с Законом о нотариате, в палату должны входить все нотариусы, которых в Эстонии на данный момент 91.

Мерле Саар-Йохансон

В чем заключается работа нотариуса, как они помогают людям, и какие мифы распространяются про их работу?

На наши вопросы отвечает председатель Палаты нотариусов, таллиннский нотариус Мерле Саар-Йохансон.

Начнем с того, в чем заключается роль нотариуса?

С момента появления нотариусов, они объясняли людям юридические вопросы и выступали в качестве посредников. Помимо этого нотариус выполняет роль консультанта. Например, если не состоящая в официальном браке пара хочет приобрести жилье, нотариус обращает их внимание на необходимость составления завещания на случай, если с кем-то из них что-нибудь случится. Чтобы второму не пришлось делить имущество с родственниками, имеющими право на наследство. В Эстонии нотариус также определяет рамки для различных соглашений.

Участие нотариуса в заключении сделок с недвижимостью упрощает или, наоборот, усложняет их?

В 2018 году Всемирный банк в своем рапорте Doing Business, который рассматривает данные 190 стран, поместил Эстонию на шестое место по простоте сделок с недвижимостью. Из соседей Эстонию опережает Литва (на 2-м месте), Швеция находится на 10-м месте, Финляндия - на 20-м, и Латвия - 23-м месте.

Время от времени можно услышать ропот, что в Эстонии слишком высокая плата за услуги нотариуса.

В Эстонии плата за услуги нотариуса совсем невысокая. Сегодня в Эстонии расходы на сделках с недвижимостью, то есть, плата за услуги нотариуса, налог с оборота и госпошлина составляют 0,5% от стоимости недвижимости. По данным рапорта Doing Business, по связанным с куплей-продажей недвижимости расходам Эстония находится на третьем месте. Меньше расходы только в Словакии и Польше. В среднем в Европейском союзе расходы по сделкам с недвижимостью составляют 4-5% от стоимости имущества. Самые большие расходы достигают 12-13%. Кстати, в Швеции одни из самых высоких расходов при сделках с недвижимостью. Приведем простой пример оплаты услуг нотариуса при заключении сделки с недвижимостью (с налогом с оборота):

реализационная цена 50 000 евро – 200,88 евро, вместе с ипотекой в таком же размере - 293,04 евро

реализационная цена 100 000 евро – 384,96 евро, вместе с ипотекой в таком же размере - 569,04 евро

реализационная цена 150 000 евро – 569,04 евро, вместе с ипотекой в таком же размере - 845,04 евро

Причем, среднему адвокату придется заплатить 200 евро за полтора часа работы и примерно 500 евро за три часа работы. На первый взгляд может показаться, что час работы нотариуса стоит очень много, но есть и скрытая работа: проверка в регистрах наличия разрешений на строительство и эксплуатацию недвижимости, проверка ограничений, проверка регистрации по данному адресу какого-либо физического или юридического лица. К этому необходимо добавить составление договора, общение с покупателем, продавцом, маклером и банком. Все это занимает много времени. Помимо этого нотариус поможет сэкономить возможные расходы на судебную тяжбу в будущем. Например, в Англии оспаривается около трети сделок с недвижимостью.

Почему бы не заключать сделки стоимостью до 10 000 евро без нотариуса?

То, что из сделки будет исключен нотариус, не означает, что сделка станет дешевле. В Финляндии и Швеции на самом деле сделки с недвижимостью имеют право заключать маклеры, но их работа не регулируется государством, и у них нет квалификации юриста для консультирования клиентов или сбора данных. Помимо этого в Эстонии нотариусы предлагают услугу депозита, который представляет собой безопасный счет третьей стороны. В Финляндии деньги при покупке недвижимости перечисляются на частный счет маклера, то есть, на счет чужого человека.

Насколько безопасным это кажется?

Я не уверена, что среди эстонцев найдется человек, который при покупке квартиры или гаража согласится просто распечатать в интернете бланк, заполнить его вместе с продавцом и отдать ему деньги. Скорее всего, более сознательные люди наняли бы юриста, который просмотрел бы документы, проверил личность продавца и запросил информацию из крепостной книги. Если стоимость сделки не превышает 100 000 евро, то плата за услуги нотариуса составит менее 100 евро. За такие деньги юриста не нанять. Любая сделка с недвижимостью влечет за собой множество вытекающих из закона обязанностей и ответственность. Нередко они очень специфичные. Зачем рисковать? Людям необходим нотариус, который объяснил бы запутанные статьи, законы и обязательства доступным языком.

Вы упомянули о роли нотариуса при предупреждении судебных споров.

Эстония выбрала путь предупреждения споров посредством развитых регистров и нотариусов. В работу нотариуса входит предупреждение споров, и в 99,9% случаях нотариальные сделки не приводят к спорам. Нотариус - это доступная для обычных людей юридическая помощь по разумной цене. К нотариусу можно обратиться с любым вопросом, связанным с правом по недвижимости, наследственным, семейным, корпоративным правом, для апостилирования документов или составления доверенности. Эстонские нотариусы являются высококвалифицированными специалистами и с радостью бесплатно ответят на несложные вопросы. Тем более следует рассказать нотариусу о своих подозрениях и проблемах при заключении сделки, поскольку в плату за услуги нотариуса входят также ответы на вопросы. Например, на Хийумаа только нотариус оказывает юридические услуги на том же уровне, что и нотариус из Таллинна или какого-либо другого крупного города.

У многих уже появились т.н. семейные нотариусы, к которым ходит уже второе поколение семьи. Один и тот же нотариус помогает членам семьи при покупке недвижимости, по касающимся семейного права вопросам, при решении дел о наследовании и в действиях, связанных с фирмой. При возникновении споров для их разрешения вместо суда можно обратится в третейский суд Палаты нотариусов. Также нотариусы имеют право выступать в качестве примирителей.

Насколько в Эстонии распространено составление завещаний?

В Эстонии в год составляется около 8000 нотариально заверенных завещаний. Завещание может быть составлено как дома, так и у нотариуса. Составленное дома завещание должно быть написано от руки или подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Оно действительно только шесть месяцев. Я бы посоветовала все же составить нотариальное завещание. Оно стоит всего около 40 евро, но за эти деньги клиент получит полную консультацию, и будут зафиксированы все пожелания клиента.

Как долго приходится ждать приема у нотариуса, и от чего это зависит?

Еще несколько лет назад очереди у нотариусов могли казаться очень длинными, но сегодня, например, сделку по купле-продаже недвижимости можно заключить уже за несколько дней. Это стало возможным благодаря созданию государственных регистров. Во многих странах заключение договора может занять намного больше времени. Например, во Франции сбор данных о недвижимости занимает не менее одного месяца.

Если помощь нотариуса требуется иностранцам, они должны прийти со своим переводчиком?

Нет, ведь большинство нотариусов владеют русским языком, довольно многие владеют английским, и есть нотариусы, которые свободно общаются на финском или немецком языке. При этом за устный перевод отдельно денег нотариусы не требуют.

С годами у нотариусов появились новые услуги - регистр данных о наследовании, регистр данных о регистрации браков, функция канцелярии коммерческого регистра и Департамента закрепления недвижимости. Что это дает клиенту?

Сегодня государство доверило нотариусам целый ряд государственных функций, таких как заключение брака, оформление развода, функцию канцелярии коммерческого регистра и Департамента закрепления недвижимости. Это стало выгодным государству и сделало услуги ближе к народу. Например, последнее изменение означает, что в распоряжении людей вместо четырех регистровых отделов около шестидесяти нотариальных бюро по всей Эстонии. Это делает жизнь проще и удобнее.

Встречаются ли в работе нотариуса комичные случаи?

Конечно. Например, разный подход к церемонии бракосочетания со стороны новобрачных и нотариуса. Был случай, когда нотариус слишком увлеклась организацией церемонии и встретила молодых, которые только что вернулись из похода, в украшенном цветами кабинете и вечернем платье до пят. С другой стороны, нотариусы готовы оформить заключение брака в лесу, на болоте и в разных комбинациях, например, церковная церемония и нотариус.

Однажды в нашем бюро с клиентом, который пришел заключать договор дарения, случайно занимались по очереди все три нотариуса. В результате общения с клиентом нотариус, первым зачитавшим клиенту договор дарения, посчитал, что вместо договора дарения следует оформить завещание и пошел вносить соответствующие исправления. Через какое-то время в комнату вошел другой нотариус, который после прочтения договора на основании полученной от сторон информации нашел, что стоит заключить договор о наследовании и пошел вносить изменения. Третий нотариус, попавший в комнату, посчитал, что договор дарения вполне подходит. Вывод: сколько юристов, столько и мнений.

Каким вы видите будущее нотариата?

В данный момент Палата нотариусов занимается разработкой 3 проектов э-нотариуса, связанной с цифровым заверением документов. Это позволит находящимся за границей эстонцам и э-резидентам заключать нотариальные сделки, не находясь физически в Эстонии. Первоначально пилотная программа электронного заверения опирается на посольства Эстонии в других странах. Для цифрового удостоверения сделки нужно будет пойти в ближайшее посольство, там подтвердить свою личность и использовать для выполнения действий посольский компьютер.

Это выгодно, прежде всего, с точки зрения безопасности, чтобы избежать ситуации, когда сделки заключаются, например, в неадекватном состоянии или под чьей-то угрозой. Следующим шагом должна стать разработка безопасного решения, которое позволит выполнять все нотариальные действия независимо от места нахождения, то есть, не выходя из дома, независимо от того, находится человек в Эстонии или за границей.