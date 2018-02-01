Викторина «Гордость Эстонии»

В центре вниманияВикторина «Гордость Эстонии»
Дата публикации: Сегодня, 11:03 Просмотрено: 358
Материал подготовлен в рамках проекта "Празднуем вместе!"
Дорогие ребята, школьники младших и средних классов!
Предлагаем вам принять участие в викторине «Гордость Эстонии», разработанной сотрудниками Нарвской городской библиотеки специально ко Дню рождения Эстонской Республики! Победители получат призы от редакции газет «Виру Проспект» и «Нарвская Газета».
Ответы принимаются до конца марта!
1. К какому масштабному событию в Таллинне был специально построен многотысячный спортивно-концертный комплекс Saku Suurhall?
850-летие основания Таллинна
- Евровидение 2002
- Международные соревнования по фигурному катанию
- Олимпийские игры 1980.
2. В 1864 году Георг Штуде основал названную своим именем фирму. Какую продукцию, которая до сих пор по вкусу многим, он начал выпускать в Эстонии первым?
- Жевательная резинка
- Конфеты «Птичье молоко»
- Марципан
- Творожные сырки.
3. Рояль «Эстония» - величественный музыкальный инструмент, хорошо известный и любимый как в Эстонии, так и далеко за ее пределами, характеризуется исключительным звучанием. Какая древесина обеспечивает этот звук?
- Ель
- Кипарис
- Липа
- Ясень.
4. Где разворачивается основное действие фильма «Последняя реликвия» (1969), снятого по мотивам повести эстонского писателя Эдуарда Борнхёэ «Князь Гавриил»?
- Доминиканский монастырь Св. Екатерины
- Монастырь в Падизе
- Монастырь Св. Бригитты
- Пюхтицкий монастырь.
5. Эстония, несмотря на свои скромные размеры, тоже внесла свой вклад в освоение космического пространства. Где изготавливалась еда в тюбиках, пригодная для употребления в космосе?
- Кырвекюла
- Ныо
- Пыльтсамаа
- Рапла.
6. Самый известный человек в эстонской хоровой музыке, один из инициаторов Праздников Песни после войны. За невероятную любовь к музыке и преданность профессии эстонские хористы заслуженно назвали его «Отцом песни». Кто он?
- Густав Эрнесакс
- Рауль Талмар
- Трийн Кох
- Эри Клас.
7. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» — традиционное название популярной серии детских сказочных книг эстонского писателя Эно Рауда о приключениях трёх маленьких существ. Как в эстонском оригинале называется этот книжный цикл?
- Бандерлоги
- Мумрики
- Накситралли
- Чародеи.
8. Все уважающие себя шпионы, как, например, Штирлиц, а позднее и Джеймс Бонд, никогда не расставались с этим изобретением, которое было сконструировано в пригороде Таллинна Вальтером Заппом. Рейхсмаршалу Генриху Герингу так понравились эти вещицы, что их стали выдавать в качестве приложения кавалерам Рыцарского креста. О каком устройстве идет речь?
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9. Корни этой породы лошадей, выведенной в Эстонии, - в древней северной лесной лошади, а в конце 19 – начале 20 вв. порода улучшалась скрещиванием с арабскими и финскими жеребцами. Как называются эти хорошо сложенные, крепкие и быстрые животные?
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(Укажите свои имя и фамилию, возраст)
Для участия в викторине отметь правильный (на твой взгляд) ответ из четырёх предложенных вариантов, а в двух последних вопросах – напиши свой вариант. Ответы можно прислать по электронной почте natalja@gazeta.ee, принести в редакцию газеты (ул. Пушкина 20-11) или в детский отдел Нарвской городской библиотеки (3-й этаж, к. 39).
Скачать страничку с викториной в формате PDF можно от сюда.
Материал подготовила Софья Боборенко
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