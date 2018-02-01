Мы всегда ориентируемся и равняемся на молодежь! А она следует за нами и нашими идеями!

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11 февраля 2018 года отметил свое 20-летие старейший, самый первый в Эстонии Нарвский молодежный центр. 20 лет назад идею его создания «привезла» в Нарву Анне Кивимяэ. Она воплотила ее в жизнь и стала первым директором. Сегодня Анне Кивимяэ является известным специалистом в молодежной работе в Эстонии. Она много лет работала в Министерстве образования и науки, возглавляла отдел по молодежной работе, внесла весомый вклад в разработку ее политики и стратегии. Сейчас Анне Кивимяэ является преподавателем Нарвского колледжа Тартуского университета, она наш частый гость и помощник. А мы продолжаем те традиции, которые при Анне Кивимяэ, а также при втором директоре центра Анне Коноваловой, зародились в Нарвском молодежном центре: пять раз в неделю приглашает к себе открытый молодежный центр «Exit», восемнадцать лет успешно действует Нарвский молодежный парламент (он, кстати, тоже является первым и старейшим в Эстонии!), в Нарве пользуются популярностью такие мероприятия, как бал выпускников, трудовые отряды, празднование Международного дня молодежи.

Хотя нашему центру 20 лет, но это самое что ни на есть молодое учреждение в Нарве. Еще бы: каждый день к нам приходит только молодежь! Молодежь знает, что в центре особая обстановка: здесь любят тех, кто активен, кто «заболел» новой идеей, тех, кто хочет что-то сделать самостоятельно, проявить и проверить свои способности. А мы таким ребятам создаем возможности: в их распоряжении новые компьютеры, фото-и видеотехника, музыкальные инструменты, комната для видео-и звукозаписи, танцевальный класс, оборудование, инструменты и все необходимые мелочи для творческих мастер-классов. Наши ребята сами проводят благотворительный концерт, танцевальные марафоны, субботники, конкурс «Мисс Бант». Конечно, помогают им сделать эти добрые дела наши молодые специалисты Вера Князева, Татьяна Мишина, Анастасия Аланджи, Ирина Глухова, Александр Зраев. Помогают советом, учат составлять технический план, написать сценарий, отчет. Сколько у нас в неделю молодых бывает? Каждый день от 40 до 60 человек: открытый молодежный центр, танцевальная школа, молодежное телевидение, студия «Бантик», заседание парламента, репетиции вокально-инструментальной группы – вот куда каждый день идут заниматься ребята.

Мы стремимся жить в ногу со временем. Отмечает вся Эстония 100-летие – мы тоже отмечаем: на инфоярмарке «Ориентир» в марте 2017 года мы дали старт добрым делам и подаркам в честь этого события. И вот уже год у нас идет викторина, в ней уже приняло участие более 900 человек! Сейчас началась четвертая игра, скоро мы выявим знатоков Эстонии и организуем для них праздник. Мы узнали, что наша молодежь хочет иметь клуб «Что? Где? Когда?». И мы его открыли. Регулярно идут турниры, лучшие команды участвуют в республиканских соревнованиях.

Так что судите сами о том, как мы влияем на молодежную среду в нашем городе.

Многие наши инициативы стали традициями. А наши работники и посетители стали и становятся известными людьми в Эстонии, в Нарве, в других странах. Так Эдгар Шлюммер, который является директором Эстонского центра молодежной работы, был спикером парламента, успешно работал специалистом в нашем центре. Другой наш работник Сергей Яковлев сегодня работает в полиции в Таллинне, является инструктором по самообороне. Екатерина Шемарина работает учителем эстонского языка в Пяхклимяэской гимназии. Татьяна Лаанвеэ – советник мэра города Нарвы по внешним связям. Юлиана Янно – главный специалист отдела культуры Нарвской городской управы. Второй директор центра Анна Коновалова стала директором молодежного центра в Куртна. Мы гордимся, что наши работники и воспитанники растут, строят свою карьеру, становятся востребованными высокооплачиваемыми специалистами.

У нас красивый дом, благоустроенная территория с современной спортивной площадкой, отличная творческая среда. Наша задача – все лучшее сохранить, развиваться дальше, слушать и слышать молодых, помогать им раскрывать себя и осуществлять свои идеи.

Яна Маркова, руководитель Нарвского молодежного центра

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