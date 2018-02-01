В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого кроссворда KUMA

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Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.

Участники гонок министров, которые прошли на 15-м дне рождения Kuma, патрон мероприятия Арнольд Рюйтель.

КТО ЕСТЬ КТО Радиостанции Kuma Raadio исполняется 25 лет В 1993 году Эрвин Руннель и Мярт Лыхмус решили запустить свою местную радиостанцию. Верьте или нет, но радиостанция была создана за 90 дней, и 1 сентября 25 лет назад прошел первый эфир Kuma Raadio. Важное место в программе радиостанции занимают местные ярвамааские и спортивные новости. Легендарными стали дни рождения Kuma Raadio, которые проводятся каждую осень. В спортивных соревнованиях, организуемых на этом мероприятии, участвовало большинство эстонских ведущих спортсменов, министров и членов Рийгикогу. С 2016 года компания открыла вещающую в Центральной Эстонии радиостанцию TRE-raadio.



“Эрвин был очень оживлен и сказал, что пора самим начать что-то издавать. Выяснилось, что в законе есть пункт, который позволял кооперативам издавать учебные материалы и рекламу. Мы взяли отпуск, прошли все необходимые инстанции и создали кооператив, первым изданием которого стала рекламная газета Тюриского мотокросса с кроссвордом. Тираж был 60 000 экземпляров, и он был полностью распродан”, - вспоминает Лыхмус важный момент 30 лет назад.

Хотя на первый взгляд все казалось простым, на самом деле все было намного сложнее. Было трудно найти типографию, которая не боялась оказывать услуги частной фирме (читай: кооперативу). Издательств было немного, был постоянный дефицит белой бумаги, и на самом деле в советское время выпуск печатных изданий был четко урегулирован. Но все прошло хорошо, и 17 августа 1988 года решением Исполнительного комитета совета народных депутатов пайдеского района кооперативу Kuma было выдано разрешение на деятельность. Уже через 10 дней после основания компании вышел первый номер сборника кроссвордов Kuma Ristsõnaleht, причем, интересно, что вначале кроссворды рисовались вручную и затем обводились тушью.

На протяжении 30 лет основной деятельностью Kuma было издание кроссвордов, которые стали настолько популярными, что ежемесячно редакция получала от читателей и фанатов тысячи писем. Вначале кроссворды печатались на простой бумаге, но после перехода на кроны начались проблемы с поставкой бумаги, и какое-то время кроссворды приходилось печатать на пестрой бумаге, предназначенной для билетов в баню. “Перед рождением Эстонской Республики мы заключили договор с одним белорусским целлюлозно-бумажным комбинатом, что будем бартером менять строительные материалы на бумагу. Но затем Белоруссия получила из Москвы строжайший запрет на отправку бумаги в Прибалтику, поскольку существовали опасения антисоветской пропаганды.

1 февраля Велло и Ынне Сярелилль получили очередной приз Super Kuma - автомобиль.

Рождение своей типографии и расширение в Латвию

Перед приходом кроны компания Kuma готовилась продолжать сотрудничество с теми же типографиями, но ситуация на рынке резко изменилась, сильные типографии начали диктовать цены и вытеснять небольшие типографии с рынка. Пришлось решать - продать Kuma или открыть типографию самим.

Обстоятельства сложились таким образом, что в 2001 году у компании Kuma появилась своя типография в Пайде, мощность которой с годами значительно выросла. Помимо обычных печатных услуг типография предлагает все предшествующие печати работы, такие как редактирование, корректуру, оформление, верстку. Больше типографии не влияли на деятельность Kuma, и компания начала задумываться о расширении и следующих шагах. В 1995 году компания появилась на латвийском рынке, где ей принадлежит SIA Kuma – издатель кроссвордов и календарей на латышском языке. “Естественно, мы сами печатаем журналы для Латвии. Для этого в Пайде у нас работает редактором один латыш”, - рассказал Лыхмус, добавив, что, по сути, ежедневно из типографии Kuma выходит один журнал, к которому прибавляются календари, книги и различные печатные издания, от календарей до плакатов. Заказчиками выступают как частные лица, компании, так и различные организации.

Оглядываясь назад, мужчины вспоминают множество курьезных случаев: например, как во времена выпуска первых календарей в условиях жесткой конкуренции однажды позвонили из магазина и сказали, что у нас сдвинулись недели. Редакция не успела отреагировать, как позвонили снова, что, извините, у вас все правильно, это у всех других недели сдвинуты. Благодаря тому, что работники Kuma всегда серьезно относятся к редактированию и корректуре, удалось закрепиться на рынке издания календарей. Причем, сегодня компания ежегодно издает несколько десятков разных календарей, наиболее известные из которых, это календарь Kuma, Календарь садовода, Календарь с именинами и календари на русском языке, где параллельно указаны как эстонские, так и российские праздники. На самом деле 12 лет назад компания Kuma издавала кроссворды также на русском языке, но вскоре рынок был наводнен дешевыми московскими сборниками кроссвордов, и компания решила отказаться от этой деятельности.

Первый календарь для Латвии стал настоящим провалом. Продажи были практически нулевые. Выяснилось, что в календаре не указывались именины. В следующем году в календаре были напечатаны именины, и были проданы все тиражи. “Это ясно показало, что нужно быть в курсе малейших нюансов. В данном случае в Латвии именины даже важнее, чем дни рождения. Для них наш первый календарь был бесполезным!” - сказал Лыхмус.

Сейчас помимо календарей для розничной продажи Kuma изготавливает фирменные рекламные календари. Благодаря широкому выбору календарей, среди заказчиков есть крупные компании как из Эстонии, так и из Скандинавии. В 2003 году компания Kuma открыла еще одно направление деятельности – Kuma Foto. Помимо классических услуг, предлагаемых в магазинах фототоваров в Пайде и Раквере, Kuma Foto фотографирует во многих школах и на различных мероприятиях. Благодаря фотографии, в номенклатуре календарей появились персональные календари. С каждым годом они становятся все популярнее, и их все больше заказывают.

“Мы знаем, что большинство компаний старается специализироваться на конкретной деятельности, но у нас сложилось так, что в одной фирме мы предлагаем услуги фотографа, издателя, оформителя и печатника. Плюс мы предлагаем уже ставшую редкой услугу ручного переплета периодических изданий.

Кстати, Super Kuma - это единственный сборник кроссвордов, главным призом которого уже 22 года является автомобиль.

Составление кроссвордов - это целая наука.

Сейчас под брендом Kuma выходит около 30 периодических журналов судоку и кроссвордов на эстонском и латышском языке. Помимо кроссвордов и судоку компания издает раскраски и сборники с разными заданиями. Сегодня в Kuma составлением кроссвордов занимается около 20 человек, причем, известный составитель кроссвордов Onu Uno, который сотрудничает с Kuma, начиная с 17-го номера газеты, скоро составит свой 35 000-й кроссворд! “30 лет - довольно солидный возраст для одной компании, когда постепенно происходит смена поколений. Нас это радует. Поскольку у нас работают в основном творческие люди, в Kuma кипит интересная и яркая жизнь!”

Компания Kuma представляет Эстонию в международной организации World Puzzle Federation, которая занимается головоломками и пазлами.

В числе прочего это налагает обязательство формирования и отправки эстонской команды на разные чемпионаты по разгадыванию судоку и головоломок.

Уже 13 лет подряд компания организует эстонский чемпионат по разгадыванию судоку. На основании его результатов составляется сборная, которая представляет Эстонию на всемирном чемпионате. Достойным представителем Эстонии является Тийт Вунк, который за последние четыре года завоевал титул чемпиона мира и три серебряные медали.

На протяжении многих лет флагманами кроссвордов Kuma были Kumake и Super Kuma, тиражи которых превышают 30 000 экземпляров. “Журнал Kumake вносит значительный вклад в воспитание и развитие детей”, - отметил Руннель, добавив, что кроссворды позволяют тренировать память, заставляют мозг работать и побуждают интерес к новым знаниям”. Также кроссворды великолепно подходят людям, которые изза работы или особенностей личности не могут надолго углубляться в книгу, тогда как кроссворды можно решать по одному слову.

Кстати, Super Kuma - это единственный сборник кроссвордов, главным призом которого уже 22 года является автомобиль. “Вы все еще разыгрываете автомобиль?” - первый вопрос, который задают конкуренты из Японии и США на ежегодном международном чемпионате по разгадыванию судоку капитану эстонской команды Яанусу Лайдна.