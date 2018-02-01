Родившейся в кризис компании Selektor Projekt исполняется пять лет

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Необходимость в создании занимающейся инженерно-техническим проектированием компании Selektor Projekt в 2007 году была вызвана экономическим кризисом, когда проектирование дорог значительно сократилось. Оставшиеся без работы специалисты не стали сидеть сложа руки, а основали новую компанию.

Железнодорожный вокзал в Кехра, 3D модель.

«В кризис компания AS Teede Tehnokeskus, основную деятельность которой представляло проектирование дорог и мостов, осталась практически без работы. Поэтому руководство компании решило прекратить проектирование. Сокращенные сотрудники сложили свои знания и опыт, создав компанию Selektor Projekt», - вспоминают основатели компании Андрус Аависте и Тармо Йыэ.

В 2013 году в компании работали три инженера, но по мере роста объемов заказов и расширения сфер деятельности увеличивался и штат. Первые годы были сложными, в том числе с финансовой точки зрения. «Заключение договоров на проектирование всегда влечет финансовые обязательства как перед субподрядчиками, так и перед заказчиками. В то же время, условия оплаты по договорам не всегда в корреляции с расходами. Иногда основную сумму по договору проектировщик получает только через год после заключения договора», - пояснил исполнительный директор Андрус Аависте.

В то же время, генподряд на проектирование инфраструктур состоит из десятков разных действий, и над каким-либо крупным проектом может работать несколько десятков человек целый год или даже дольше. Это требует продуманного планирования ресурсов времени и финансов. С годами компания завоевала доверие партнеров и прочно встала на ноги.

Основной деятельностью компании Selektor Projekt является строительное инженерно-техническое проектирование с управлением проектом, в том числе проведение необходимых исследований и экспертиз. В сфере инфраструктур компания занимается проектированием дорог, мостов и сооружений, в сфере гражданского строительства - проектированием конструкций зданий и сооружений, статикой сооружений и выполнением расчетов на прочность. Связанные с инфраструктурой проекты заказывает, как правило, государство - Департамент шоссейных дорог, Государственный центр инвестиций в гособорону, органы местных самоуправлений.

Важным с точки зрения развития компании стало принятое три года назад решение заняться проектированием строительных конструкций зданий.

Сегодня эта деятельность выделена в отдельное подразделение, которое сотрудничает, прежде всего, с архитектурными бюро, девелоперами и строителями.

Многоуровневый железнодорожный узел в порту Силламяэ, 3D модель.

Самым большим богатством проектной компании являются сотрудники

Сегодня штат компании Selektor Projekt вместе с работающими по договору сотрудниками составляет примерно 20 квалифицированных инженеров и специалистов. «Самым большим богатством проектной компании являются ее сотрудники, и поэтому мы с первого же дня стараемся относиться к членам своей команды как к людям, которые не нуждаются в постоянном руководстве», - сказал Аависте.

Поскольку в проектировании каждый последующий этап во многом зависит от результатов предыдущего, то срыв сроков по первому этапу может поставить под угрозу своевременную сдачу всего проекта. Поэтому неважно, где, когда и что делают, важно, чтобы все было сделано вовремя. Таким образом компания всегда старается поставить перед собой длительные цели, чтобы все этапы работы были понятны и прозрачны, а также чтобы были понятны связи между разными этапами. Современные технические возможности позволяют составлять проекты как в офисе, так и сидя под пальмой.

«У молодого специалиста больше возможностей заниматься интересной работой и проверять свои силы в небольшой, развивающейся команде, чем в крупной и традиционной компании», - уверен руководящий проектированием Тармо Йыэ. Он добавил, что компания занимается постоянным повышением квалификации своих сотрудников, участвуя в разных тренингах, семинарах и выставках.

Компания Selektor Projekt стремится стать не крупнейшим проектировщиком инфраструктуры, а, скорее, ориентирована на профессионализм и гибкость. «Думаю, нам удалось доказать свою надежность и стать серьезным конкурентом любой компании, занимающейся проектированием инфраструктуры. Мы надеемся в будущем добиться того же положения в сфере проектирования строительных конструкций», - поделились планами члены правления.

По их словам, хотя они не ставят перед собой цели выйти на внешние рынки, в их портфолио есть несколько совместных проектов. Несомненно, в будущем таких проектов будет больше.

С момента создания компании ее руководство старалось шире смотреть на свою деятельность. Начинали с проектирования дорог и сооружений, потом добавилось проектирование конструкций зданий. К работе в качестве партнеров привлекаются различные ведущие специалисты, при помощи которых создаются проекты общественных пространств, например, проекты центра города Кехра и Тапа, проект прогулочной зоны в Силламяэ и проекты различных спортивных сооружений. Последним крупным инфраструктурным заказом было проектирование многоуровневого железнодорожного узла в порту Силламяэ, строительство которого было завершено прошлой осенью.

Каким вы видите будущее проектирования в Эстонии?

Сегодня в сфере инженерно-технического проектирования не хватает молодых, способных инженеров. Профессия проектировщика может быть несколько рутинной и требовать определенных качеств - ответственности, скрупулезности, точности и, прежде всего, терпения.

«В Эстонии профессия строительного инженера не пользуется популярностью, особенно в области дорожного строительства. После окончания университета молодые стоят перед выбором - идти на объект или предпочесть работу в офисе», - отметил Аависте. Он обеспокоен тем, что тенденции развития нашей системы высшего образования никак не связаны с потребностями рынка труда.

Это означает, что в ближайшем будущем вузы будут готовить «универсальных строительных инженеров», которые уже в ходе работы должны будут найти свою специализацию. Маловероятно, что вузы станут выпускать готовых конструкторов, инженеров по строительству дорог или мостов. Это в свою очередь вынуждает искать нужных специалистов за границей.