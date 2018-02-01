Классификация по энергоэффективности

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Европейские покупатели фильтров отмечают, что гораздо легче выбрать правильный энергоэффективный фильтр, обеспечивающий требуемое качества воздуха в помещении, по новой классификационной системе, предложенной Eurovent. Фильтры были разделены на классы от A+ до E, при этом A+ означает наименьшее энергопотребление. E-максимальное.

Новая классификация, основанная на EN779:2012, дает клиентам понимание по вопросам энергопотребления фильтров, начальной эффективности и минимальной эффективности. Поскольку цена на электроэнергию постоянно растет, а требования к выбросам CO2 ужесточаются, энергопотребление фильтров находится в центре внимания. В настоящее время все фильтры классифицированы только по средней эффективности. Новая классификация более точна.

Стандарт

Энергопотребление воздушных фильтров может быть рассчитано как функция от объемной скорости потока воздуха, эффектив-ности вентилятора, времени работы и среднего перепада давления. В связи с накоплением пыли во время работы перепад давления на фильтре постоянно растет. Энергопотребление фильтра за определенный период времени может быть рассчитано из среднего интегрального перепада давления за этот период времени.

Маркировка Eurovent

Новая маркировка будет размещаться на коробках с фильтрами. Существует два типа маркировки.

1. Полноразмерный фильтр

592x592, по EN 15805

Класс фильтра

Номинальный расход воздуха, м3/s

Начальная эффективность, % (F7-F9)

Минимальная эффективность, % (F7-F9)

Годовое энергопотребление, кВт/год

Энергетический класс 2. Другие размеры стандартных фильтров

Класс фильтра согласно классу фильтра

с размерами 592x592

Энергертический класс согласно классу

фильтра с размерами 592x592

Проверьте своего производителя

Многие производители не тестируют фильтры должным образом, тем самым затрудняя сравнение фильтров различных марок. Группа компаний Camfil тестирует все свои фильтры, тем самым гарантируя их высокое качество. Производитель Ваших фильтров отвечает следующим требованиям?

Производитель сертифицирован Eurovent?

Есть ли маркировка на всех коробках?

Все тесты проводятся согласно EN 779:2012?

Имеется ли протокол тестирования для валидации?

Расчет и классификация

Согласно стандарту измеряются эффективность фильтрации и перепад давления как функция пылевой нагрузки. Уровень энергопотребления рассчитывается исходя из среднего перепада давления. На основании этих значений в лаборатории моделируется поведение фильтра в течение одного года работы. Полученное энергопотребление используется для классификации фильтра согласно энегетическому классу.

Расчетная формула, используемая для классификации по энергоэффективности по документу Eurovent 4/21 - 2014.