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Вам словоКлассификация по энергоэффективности

Дата публикации: Вчера, 22:37 Просмотрено: 61

Классификация по энергоэффективности


Европейские покупатели фильтров отмечают, что гораздо легче выбрать правильный энергоэффективный фильтр, обеспечивающий требуемое качества воздуха в помещении, по новой классификационной системе, предложенной Eurovent. Фильтры были разделены на классы от A+ до E, при этом A+ означает наименьшее энергопотребление. E-максимальное.

Новая классификация, основанная на EN779:2012, дает клиентам понимание по вопросам энергопотребления фильтров, начальной эффективности и минимальной эффективности. Поскольку цена на электроэнергию постоянно растет, а требования к выбросам CO2 ужесточаются, энергопотребление фильтров находится в центре внимания. В настоящее время все фильтры классифицированы только по средней эффективности. Новая классификация более точна.

Стандарт

Энергопотребление воздушных фильтров может быть рассчитано как функция от объемной скорости потока воздуха, эффектив-ности вентилятора, времени работы и среднего перепада давления. В связи с накоплением пыли во время работы перепад давления на фильтре постоянно растет. Энергопотребление фильтра за определенный период времени может быть рассчитано из среднего интегрального перепада давления за этот период времени.

Маркировка Eurovent

Новая маркировка будет размещаться на коробках с фильтрами. Существует два типа маркировки.

 

1. Полноразмерный фильтр
592x592, по EN 15805
Класс фильтра
Номинальный расход воздуха, м3/s
Начальная эффективность, % (F7-F9)
Минимальная эффективность, % (F7-F9)
Годовое энергопотребление, кВт/год
Энергетический класс		 2. Другие размеры стандартных фильтров
Класс фильтра согласно классу фильтра
с размерами 592x592
Энергертический класс согласно классу
фильтра с размерами 592x592

 

Проверьте своего производителя

Многие производители не тестируют фильтры должным образом, тем самым затрудняя сравнение фильтров различных марок. Группа компаний Camfil тестирует все свои фильтры, тем самым гарантируя их высокое качество. Производитель Ваших фильтров отвечает следующим требованиям?

 

Производитель сертифицирован Eurovent?

Есть ли маркировка на всех коробках?
Все тесты проводятся согласно EN 779:2012?
Имеется ли протокол тестирования для валидации?

Расчет и классификация

Согласно стандарту измеряются эффективность фильтрации и перепад давления как функция пылевой нагрузки. Уровень энергопотребления рассчитывается исходя из среднего перепада давления. На основании этих значений в лаборатории моделируется поведение фильтра в течение одного года работы. Полученное энергопотребление используется для классификации фильтра согласно энегетическому классу.

 

Классификация по энергоэффективности

 

Расчетная формула, используемая для классификации по энергоэффективности по документу Eurovent 4/21 - 2014.

 

Классификация по энергоэффективности

 

Существуют важные различия между ISO 16890 и существующими стандартами

  • Новый стандарт предъявляет более жесткие требования к тестированию фильтров. Это приведет к улучшению качества воздуха в помещении и увеличения защиты здоровья людей.
  • Новая процедура тестирования лучше соотносится с работой фильтров в реальных условиях
  • Система классификации связана с эффективностью фильтров по отношению к частицам трех разных фракций
  • Важно помнить о том, что в мельчайшую фракцию частиц, PM1, входят мелкие частицы, которые наиболее опасны для здоровья людей.

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