Нарва начала готовиться к борьбе за титул культурной столицы Европы 2024

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Начиная с сегодняшнего дня, 14 февраля, начинается ряд встреч и обсуждений, инициированных Отделом культуры Нарвской горуправы и направленных на выработку стратегии «Культурной столицы 2024» с представителями самых разных целевых групп нарвской общественности.

По словам Дмитрия Вергуна, заместителя руководителя Отдела культуры по вопросам культуры и спорта, подобные встречи с руководителями учреждений культуры, образования по интересам, молодёжных организаций, национально-культурных обществ, а также художниками, музыкантами, журналистами и прочими представителями общественности планируется проводить всю весну. Не будут забыты и предприниматели, для них предусмотрена отдельная встреча. Как минимум, запланирована одно открытое общественное обсуждение, на котором все желающие высказаться нарвитяне смогут озвучить свои соображения о том, что может предложить город Нарва, чтобы завоевать титул культурной столицы Европы 2024.

- Мы заинтересованы услышать как можно больше разных предложений и привлечь горожан к процессу подготовки заявки. Один из важных пунктов в подаваемых на рассмотрение в Брюссель документов – вовлеченность жителей города в процесс подготовки и интерес к осуществлению проекта. Очень важно, чтобы к общему делу были привлечены не только деятели культуры, но и представители широкой общественности, - сказал Д. Вергун на традиционном инфочасе в горуправе и призвал горожан к конструктивному диалогу.

Идеи уже есть

Олег Корчагин, представитель молодёжного игрового клуба KARU Klubi MTÜ, говорит, что среди участников клуба есть люди, занимающиеся исторической реконструкцией, поэтому им есть что предложить.

- Мы вместе с ребятами из яхт-клуба хотели бы этим летом организовать Морские дни и исторический лагерь. Получится ли это сделать, пока не ясно, но было бы здорово попробовать свои силы сейчас, чтобы к 2024 году у нас в Нарве уже было хорошо развитое и зарекомендовавшее себя мероприятие, - говорит он.

Алла Матвеева, председатель русского просветительского общества «Святогор», поддерживает выдвижение Нарвы на титул культурной столицы и заявляет, что национально-культурные общества будут рады внести свою лепту в подготовку и проведение мероприятия:

- Мы можем предложить наши традиционные виды деятельности – уникальные мастер-классы, проведение национальных праздников, это всегда привлекает внимание. Есть конкретное предложение и другого толка - навести порядок на Петровской площади и создать там условия для развития туризма и торговли.

Рабочая группа, которая занимается непосредственной подготовкой к выдвижению Нарвы на титул европейской столицы 2024, была сформирована на прошлой неделе. Буквально на днях объявлен конкурс госпоставки для нахождения партнёра, который займётся подготовкой официальной заявки. Город Нарва должен подать заявку не позднее 1 октября этого года.

Свои предложения можно отправлять на адрес: kultuur@narva.ee.

Софья Боборенко