Зажигательная акция в Нарве. Присоединяйтесь!

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13 февраля во всех уголках планеты отмечают Международный день презерватива. Эстония тоже не осталась в стороне от этого замечательного события. В частности, в Нарве в этот день в 18 часов на Ратушной площади пройдет весьма интересная акция под девизом «Всегда в моде».

Международный день презерватива – важный праздник, который выполняет просветительскую и образовательную миссии и позволяет сберечь жизнь и здоровье многих людей. День презерватива отмечается накануне Дня всех влюбленных не просто так, а со вполне конкретной целью: напомнить людям о том, что любовь - это отлично, но главное все же - это безопасность ваc и вашего партнера. И если кто-то относится к использованию презерватива во время контакта с партнером несерьезно, ему все же следует помнить, что пренебрежение этой «мелочью» чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню презерватива, организовывает нарвская Linda Kliinik – медицинское учреждение, специализирующееся на профилактике ВИЧ и помощи людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека. Клиника работает в Эстонии уже более 4 лет и активно занимается профилактикой, тестированием и лечением ВИЧ и СПИДа и действует под эгидой фонда медицинской помощи в области СПИДа AIDSHealthcareFoundation (AHF).

Организаторы акции приглашают к участию всех желающих и обещают, что мероприятие пройдет интересно, весело и зажигательно в самом прямом смысле слова. Вас ожидает огненное шоу на фоне старинного здания ратуши, мультимедийная музыкальная программа с диджеем из Таллинна, горячий чай с пирожками и безалкогольный глинтвейн! Кроме того участников ждут интересные конкурсы и призы, в том числе, будут раздаваться презервативы. Во время мероприятия Линда клиника предложит всем участникам бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Тестирование будет проводиться в специальном микроавтобусе, где обеспечена приватная обстановка. Проведение тестирования занимает всего 1 минуту.

Приходите, участвуйте, позаботьтесь о своем здоровье!