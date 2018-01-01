Магазин Grossi откроют на Пяхклимяэ

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Компания OG Elektra AS, которой принадлежит сеть магазинов Grossi Toidukaubad, объявила о желании открыть в Нарве магазин.

Сообщение сразу вызвало интерес у нарвитян. Тойво Муракас, контактное лицо по набору персонала, пояснил нашей газете, что компания собирается в конце февраля начать реконструкцию здания небольшого рынка «Пяхклимяэ», который расположен на участке по адресу Пяхклимяэ, 2А. Новый магазин будет относиться к категории А+, то есть, компания планирует открыть магазин самого большого формата: ассортимент его будет включать как продовольственные, так и промышленные товары. Компания обещает предлагать продукцию низкого ценового уровня.

Grossi продаёт ряд товаров, выпускаемых под собственной маркой, и предлагает покупателям кулинарию собственного производства. Магазин предоставляет возможность своим клиентам приобрести клиентскую карточку стоимостью 1 евро или присоединить карту клиента к ID-карте (бесплатно) и при помощи карты накапливать бонусы. Также сеть магазинов каждую неделю проводит скидочные кампании. Клиентами магазинов хорошо приняты и «предложения дня» по особо низким ценам.

Одновременно объявили и о наборе персонала. Тойво Муракас пояснил, что в Нарве планируется набрать порядка 30 человек. Владение эстонским языком приветствуется, но для кассиров не является обязательным условием, в отличие от должности заведующей магазина.

OG Elektra AS – предприятие розничной продажи, которое было образовано в 1991 году. В настоящее время компания имеет собственный центральный склад и 54 магазина по всей Эстонии, торгующих продовольственными и промышленными товарами, а также тремя магазинами по продаже только промышленных товаров. OG Elektra AS даёт работу более, чем 1100 работникам.

НАША СПРАВКА Магазины сети Grossi Toidukaubad делятся на четыре категории: A+, A, B и C - в соответствии с размером и ассортиментом. Самым крупными магазинами являются магазины категории А+, самыми маленькими – категории С.

Софья БОБОРЕНКО