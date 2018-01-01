Приглашаем вместе с нами отметить День влюбленных 14 февраля!

Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотрено: 66

Февраль – самый романтичный месяц в году. Ежегодно тысячи пар празднуют день Святого Валентина и клянутся друг другу в вечной любви. Вы все еще думаете, куда пойти 14 февраля, и чем удивить свою вторую половинку? Приходи вместе со своим другом/подругой в тренажерный зал на Липовую ямку, ведь 14 февраля тренажерный зал открыт для всех бесплатно весь день!

Также приглашаем Вас принять участие в фотосессии с 17:00 до 19:00 ко Дню Святого Валентина! Устройте себе и своему любимому романтическую фотосессию на Липовой ямке. Можно фотографироваться со своей второй половинкой или с другом/подругой! Фотографии, сделанные в этот день будут вспоминаться с теплотой и любовью! Среди всех фотографий будет разыгран месячный абонемент в тренажерный зал!

Мы верим, что даже в холода и морозы ваши сердца горячи и открыты для искренних чувств и признаний. Желаем вам красивых фотографий и незабываемых впечатлений!













