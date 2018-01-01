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В центре вниманияМожете ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

Дата публикации: Сегодня, 15:31 Просмотрено: 78

При входе в интернет-банк можно увидеть сообщение о том, что 7-9 февраля в электронной среде Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией за 2017 год.

 

Можете ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

 

Саму декларацию можно будет подать начиная с 15 февраля.

По данным emta, в предварительно заполненную декларацию вносятся:

  • адрес налогоплательщика, имеющийся в регистре народонаселения;
  • номер банковского счёта и имя владельца;
  • данные, представленные работодателем, которые влияют на расчёт подоходного налога (облагаемые подоходным налогом выплаты и удержанный подоходный налог, платежи по страхованию от безработицы, платежи по обязательному пенсионному страхованию и т. п.);
  • выплаченные возмещения по временной нетрудоспособности (больничные);
  • пенсии;
  • уплаченные расходы на обучение;
  • подарки и пожертвования;
  • уплаченные платежи пенсионного страхования;
  • данные Центрального регистра ценных бумаг Эстонии о сделках по отчуждению ценных бумаг (за исключением стоимости приобретения отчуждённых ценных бумаг и связанных с отчуждением расходов по продаже).

Можете ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

 

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