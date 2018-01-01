Можете ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

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При входе в интернет-банк можно увидеть сообщение о том, что 7-9 февраля в электронной среде Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией за 2017 год.

Саму декларацию можно будет подать начиная с 15 февраля.

По данным emta, в предварительно заполненную декларацию вносятся: