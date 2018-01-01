AS Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

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Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах?

Команда Ingle во время посещения Эстонского национального музея. впереди слева члены правления наталья цивилева и Ааре Лейнберг.

Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle можете чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Стабильное развитие

По словам члена правления Натальи Цивилевой, которая также занимает должность директора по закупкам и продажам, то, что компания продержалась 25 лет, уже само по себе свидетельствует об успехе. В масштабах Эстонии, компания AS Ingle является ведущим дистрибьютором промышленных химикатов, клиенты которой - это предприятия химической и металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, бумажной, пищевой промышленности, производственные и строительные предприятия, предприятия сельскохозяйственной промышленности, энергетики и водоподготовки.

25 лет назад будущее казалось не столь радужным. «Если в стране одна экономическая система сменяет другую - на смену социализму приходит совершенно новый для страны капитализм, то начинающий предприниматель не представляет, что его ожидает. Изменения были настолько значительными, что даже самый опытный предсказатель не мог сказать, чего ожидать от будущего», - признал Лейнберг, оглядываясь назад.

В любом случае, перед Ingle начата открываться все новые и новые возможности, а компании нужно было принять правильные решения.

Одним из первых поворотных моментов стало присоединение Эстонии к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR), вследствие чего компании Inglel пришлось отказаться от советских машин, которые не отвечали ни одному новому требованию. «Если в 1993 году кто-то бы мне сказал, что через три года у нас будет один грузовик Volvo с кислотостойкой цистерной, то я бы ему не поверил. Но все так и произошло», - вспоминает Лейнберг. В первый годна грузовике было совершено всего 17 поездок, но компания могла работать в соответствии с законом, что для Ingle является до сих пор важным.

В истории компании были и другие поворотные этапы. Компания Ingle сотрудничала с фирмами из России и Литвы, что вывело ее на международный уровень. Со временем Ingle превратились в международный концерн и пережили несколько разделений. «Сейчас я могу сказать, что мы шли в правильном направлении», - сказал директор компании.

Сейчас компании AS Ingle принадлежит современный терминал химического сырья, аналогичного которому нет в других странах Прибалтики.

Инвестиции в новые технологии

Сейчас компании AS Ingle принадлежит современный терминал химического сырья, аналогичного которому нет в других странах Прибалтики. На складах Ingle хранится более четырехсот наименований товаров. В прошлом году компания начала обслуживать сельскохозяйственный сектор, что стало еще одним важным решением с учетом рыночного спроса.

Ци в ил ев а подчеркнула, что все, чем занимается компания Ingle, она делает исходя из принципов экологичности. «Мы уделяем много внимания безопасности окружающей среды на связанных с производством этапах - от складирования до продажи, поставки и утилизации товаров. Наша деятельность соответствует требованиям регламента Европейского союза RE\CH», - пояснила Цивилева.

По ее словам, направление деятельности компании задает, прежде всего, рынок. Например, развитие химической промышленности заставляет идти в ногу со временем. «Важно инвестировать в новые технологии и знания, учиться и не бояться изменений, новых подходов. Прежде всего, нужна смелость, чтобы делать все своевременно и даже раньше. У нас это получается»,- отметила Цивилева.

То, что в данный момент компания Ingle переживает подъем и может с уверенностью смотреть в будущее, подтвердили оба члена правления.

«Мы уверены в будущем и строим смелые планы», - сказала Цивилева. По словам Лейнберг, уверенности придает знание, что компания действует в сфере, на которую кризисы оказывают мало влияния. «Нашим плюсом является то, что несмотря на кризисы, мы нужны клиентам - им всегда требуются основное сырье, кислоты, щелочи, чистящие вещества», - считает Лейнберг.

Предлагаемое компанией Ingle чувство уверенности ценят также ее сотрудники. Некоторые работают там с самого ее основания. «Очень важна команда. Не знаю, насколько нам повезло, но у нас никогда не было серьезных проблем с персоналом. Если сегодня люди меняют место работы, как правило, каждые пять лет или даже чаще, то у нас люди работают по 10,15,20 лет и больше. Это определенная ценность. У нас сложилась уникальная команда», - не скупится Лейнберг на похвалу.

Помимо хорошей команды, руководство AS Ingle подчеркнуло ценность хороших партнеров.

«Мы ценим доверие партнеров и благодарим их за плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество», - сказала Цивилева.

По информации AS Ingle