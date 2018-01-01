На пост директора Нарвского музея претендуют семь человек

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Как сообщает rus.err.ee, на конкурс по замещению должности директора Нарвского поступило 12 заявлений, но окончательный выбор будет сделан из семи кандидатур.

Пять претендентов отстранили от конкурса из-за неправильно оформленных документов, сообщил в четверг, 1 февраля, портал ERR Kultuur.

Выборы нового директора музея состоятся 16 февраля на очередном заседании совета учреждения. Список кандидатов не разглашается, но по словам председателя совета Кристы Нельсон, в нем есть новые имена по сравнению с предыдущим конкурсом. Она отметила, что совет рассчитывает выбрать директора музея как можно быстрее.

В совете музея шесть членов, половину из которых назначает государство, а вторую половину - город Нарва.

Обязанности директора музея сейчас исполняет Иво Пости, договор с которым действует до конца марта.

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