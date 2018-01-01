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В центре вниманияНа пост директора Нарвского музея претендуют семь человек

Дата публикации: Сегодня, 14:14 Просмотрено: 50

Как сообщает rus.err.ee, на конкурс по замещению должности директора Нарвского поступило 12 заявлений, но окончательный выбор будет сделан из семи кандидатур.

 

На пост директора Нарвского музея претендуют семь человек

 

Пять претендентов отстранили от конкурса из-за неправильно оформленных документов, сообщил в четверг, 1 февраля, портал ERR Kultuur.

Выборы нового директора музея состоятся 16 февраля на очередном заседании совета учреждения. Список кандидатов не разглашается, но по словам председателя совета Кристы Нельсон, в нем есть новые имена по сравнению с предыдущим конкурсом. Она отметила, что совет рассчитывает выбрать директора музея как можно быстрее.

В совете музея шесть членов, половину из которых назначает государство, а вторую половину - город Нарва.

Обязанности директора музея сейчас исполняет Иво Пости, договор с которым действует до конца марта.

rus.err.ee

 

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