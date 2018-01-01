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В центре вниманияФотоконкурс: 100 лет работы на благо Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 14:03 Просмотрено: 41

Инспекция труда приглашает принять участие в посвященном 100-летию Эстонии фотоконкурсе. На конкурс ожидаются фотографии, изображающие выполнение работы в разные времена. Наилучшие фотографии попадут в календарь Инспекции труда.

Фотоконкурс: 100 лет работы на благо Эстонии

До 1 сентября фото для конкурса следует посылать на адрес infokiri@ti.ee. Просим снабдить каждое фото информацией о нем - когда и где оно было сделано, кто изображен на фото и в чем заключается его деятельность.

Дополнительную информацию смотрите здесь: http://ti.ee/est/meedia-trukised-statistika/teavitustegevus/uritused/fotovoistlus/

 

По информации Инспекции труда.

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