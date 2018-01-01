Из подмастерья можно вырасти в мастера!

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Нарвский Дом детского творчества в честь 100- летнего юбилея Эстонской Республики открывает цикл проектных мероприятий «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра».

Ремесла всегда были и остаются показателем самобытности эстонцев.

Практика показывает, что ремесло очень важно для местных жителей, ремесло является показателем самобытности эстонцев. Различные виды ремесла стали очень популярны и теперь олицетворяют эстонское культурное наследие.

Эстонское культурное наследие берет начало с древних времен, когда вещи, инструменты, обувь, утварь и игрушки делали своими руками. К сожалению, сегодня есть риск потерять его из-за давления глобализации. С целью привлечь молодое поколение к рукотворным ремесленным занятиям, познакомить с их историей в Нарвском Доме детского творчества будут открыты цеха на базе кружков прикладного искусства: цех кожевенный на базе кружка «Акси-Арт», цех поварской на базе кружка «Домоводство», цех валяльный на базе кружка «Валяние», цех печатный на базе кружка «Рисование», цех парикмахерский на базе студии «Креатив», цех кружевной на базе Школы Кружева.

Все ученики кружков, задействованных в проекте, пройдут в течение года путь от ученика до подмастерья, а также при желании могут дойти и до звания мастера.

Каждый цех в течение юбилейного года будет проводить открытые мастер-классы для всех желающих, а также будут организованы открытые конкурсы по определенным тематикам. В конкурсах также смогут принять участие все желающие, ученики кружков, клубов из разных городов Ида-Вирумаа.

Приглашаем всех на открытие проекта «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра» 6 февраля в 17.30 в Киноконцертный зал Нарвского Дома детского творчества. На открытии мы познакомим с историей появления и развития ремесленного дела в Эстонии, а также с планируемой деятельностью цехов в Доме детского творчества.

Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра» можно узнать у координатора проекта Ольги Соколовой по телефону 3599572 или e-mail: olga.sokolova@nll.ee.

Поддержка проекта «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра» проходит при участии Фонда Азартных Игр, Министерства Культуры ЭР, Городской Управы г. Нарва.

По информации НДДТ